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Beşiktaş'tan ilk galibiyet

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı temsilcimizin gollerini Roco ve Ljajic attı.
Beşiktaş'tan ilk galibiyet

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

ABDULLAH AVCI 4 OYUNCUYU DİNLENDİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş rakibine oranla oyunun hakimi olsa da, golü Slovan Bratislava 35. dakikada buldu.

DANİEL BRATİSLAVA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Vernon'un sol kanattan yaptığı ortaya Rebocho yükselmesine rağmen dokunamadı.

Topu bir anda önünde bulan Daniel ise vuruşunda ağları havalandırdı.

Karşılaşmada 2. yarının başında Abdullah Avcı oyuna müdahale etti ve siyah-beyazlılar 2. yarıya değişikliklerle başladı.

Boyd ve Rebocho kenara gelen isimler olurken, Adem Ljajic ve Nkoudou oyuna dahil oldu.

ROCO BERABERLİĞİ SAĞLADI

Beşiktaş'ın tamamen tek kaleye çevirdiği 2. yarıda attığı tek gol, bir orta sonrasında geldi.

75. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

1-1'in ardından karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

81. dakikada Beşiktaş'ta Elneny ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Hakem oyunu devam ettirdi. Abdullah Avcı ve Elneny, pozisyonun sonrasında itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

LJAJİC MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

90+2. dakikada kazanılan penaltıda topu başına gelen Adem Ljajic attığı golle 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı ve son sırada kaldı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Grubun 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Slovan Bratislava ise evinde Braga'yı konuk edecek.

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