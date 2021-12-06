Ankara Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi’nde natamam devremülk icra yoluyla satılıyor. Beypazarı’nda mahkemeden satılık devremülkün değeri 140 bin TL. İlk satış ihalesi 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi’nde natamam devremülk icra yoluyla satılıyor.

Beypazarı ’nda mahkemeden satılık devremülk ün değeri 140 bin TL.

İlk satış ihalesi 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2. satış tarihi ise 10/02/2022.

Açık artırma usulü ile gerçekleşecek satışın yeri ise Beypazarı Adliyesi İcra Dairesi Önü olarak ilan edildi.

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