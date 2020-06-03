Biraz Daha Sabır

Koronavirus belasına karşı alınan tedbirler kapsamında 2.5 aydır süren kısıtlamalar salgının etkisini yavaş yavaş yitirmesiyle kaldırılmaya başlandı.

1 Haziran itibariyle eski hayata dönüşün adımını hep birlikte attık. Bir süre salgına karşı koruyucu tedbirleri elden bırakmayarak, alınan önlemlere asgari şekilde riayet ederek yaşayacağız. "Yeni normal" diye tabir edilen bu süreçte birçok kısıtlama kaldırıldı.

- 15 şehir için getirilen seyahat kısıtlaması son buldu.

-Otobüs ve uçak seferleri başladı.

- Restoran, lokanta, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri açıldı.

- Spor salonları ve içlerindeki tesisler, 24.00'e kadar hizmet verecek.

-Halı sahalar, tenis kortları da faaliyete geçti.

- Plajlar, müzeler, milli park, ören yerleri ve park ile bahçeler, belirli kurallar çerçevesinde halkın kullanımına açıldı.

- Sokağa çıkma yasağına tabi olan çocuk ve gençler; aile büyükleriyle birlikte seyahat edebilecekler.

- Kreşler ve gündüz bakım evleri açıldı.

- Hayvan satış yerleri kapılarını açtı.

-Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyet verecek.

-Eczanelerin açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanmaya başladı.

- Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

-Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başladı.

- Şehirlerarası yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri tekrar açıldı.

- İstinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri başladı.

- Cezaevlerinde kapalı görüşler yapılabiliyor.

- Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi kurslar ile sürücü kursları da tekrar açıldı.

- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indi. 18 yaş altının tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

- 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Diğer kısıtlamaların da kalkmasını istiyor ve eski hayatımıza kavuşmayı bekliyorsak salgına karşı "yeni normal" süreçte temkinli olmalıyız. Her daim kurallara riayet ederek, sosyal mesafeyi unutmayarak, maskeyi ağzımızdan düşürmeyerek bir süre daha kontrollü yaşamalıyız.

Yoksa Allah göstermesin ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz.

Virüsü hayatımızdan çıkarmamız için biraz daha sabır.

Sabretmez, "yeni normal"in ilk gününde olduğu gibi alınan tedbirlere uymazsak sil başa döneriz! Bunu da kimse istemez herhalde.