Birazda Aynaya Bakalım

Köşe yazımı yazmadan önce sosyal medya ve gazetelerde araştırmalar yapıyorum.

Daha çok yaşadığımız şehir Ankara hakkında veya ülkemizin gündemi ile ilgili detayları sorguluyorum.

Bazı konuları gerekli bulurken, bazı gündem maddelerini ise gereksiz buluyorum. Tıpkı bu köşe yazımda bahsettiğim gibi. Aslında gereksiz ama sırf eleştirmek için yazıyorum. Çünkü gerçekten yaşananlara ankam veremiyorum.

Mehmet Tevfik Göksu var bilirsiniz, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dur.

Beyefendi tam bir eleştiri uzmanı. Fikirlerini açıkca izah ediyor, bizzat doğruları söylediğini düşünüyor ancak bir hayli yanılıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; küresel şehirler endeksi tablosunu paylaştı ve CHP'li belediyelerin çöktüğünü ifade etti. İstanbul'un 26. sıradan 34. sıraya gerilediğini ve Ankara'nın ise 74. sıradan 84. sıraya gerilediğini belirtti. Bu konuda kendisini takdir ederim. Çünkü kendisi bazı belediye başkanları gibi içine kapanmıyor ve fikirlerini dobra dobra söylüyor.

Ama nasıl?

Adalet Ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hükümetinin yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirmeyi bilmeyerek ve takdir edilmesi gereken CHP'li şehirleri görmeyerek.

Kısacası, pencerenin tek kanadından bakarak...

İşte madde madde araştırdığım ve madem eleştiri yapacaksak buyurun okuyun dediğim bilgiler bilgiler...

1- 431 şehrin yer aldığı Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Eskişehir 8. sırada kendisine yer bulmuştur. Eskişehir günümüzde CHP tarafından yönetilen belediyeler arasında yer almaktadır ve Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

2- Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre; kadın ve erkek eşitliği, siyasi yaşam, eğitim, sağlık ve ekonomik durumlar incelenmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti 156 ülke arasında, 3 sıra gerilemiş ve 133'üncü sırada kendisine yer bulmuştur. Detayına inecek olursak; ülkemiz kadınların fırsat eşitliği kategorisinde 140'ıncı sırada. İşgücüne katılımda ise; 137'nci sırada yer almaktadır. Ayrıca eşit ücret kategorisinde 95'inci, eğitim ve olanakları kategorisinde ise 101'inci sırada kendisine yer bulmuştur. Ülkemiz siyasi yaşam kategorisinde 114'üncü sırada ve sağlık kategorisinde ise 85'inci sırada yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti günümüzde; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilmektedir ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır.

3- 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporunda yer alan bilgilere göre; 106 ülkede yapılan araştırmalar sonuçlandı. Söz konusu raporun sonucuna göre; Türkiye Cumhuriyeti en kirli havaya sahip ülkeler arasında 46'ıncı sırada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti günümüzde; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilmektedir ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır.

4- Çorum ise en kirli şehirler listesinde 7'inci sırada yer almaktadır. Çorum Belediyesi günümüzde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilmektedir. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediye Başkanıdır.

5- Erzurum en kirli şehirler listesinde 10'uncu sırada yer almaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi günümüzde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından yönetilmektedir. Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Üst kısımda da sıraladığım gibi bu ve bunun gibi örnekler çeşitlendirmek ile bitmez.

Bu listeye CHP, MHP ve diğer partilerin yönettiği şehirlere ait raporları da dahil etmek isterdim. Ancak Mehmet Tevfik Göksu Bey'in yapmış olduğu gibi burnumun dikine gittim.

Eleştiri yapacaksak ülke genelini değerlendirmenin mantıklı olduğu kanaatindeyim. Yok CHP, yok AK Parti, yok MHP vs. gibi söylemler sadece "kardeşim sizin belediye ne durumda" sorularıyla karşı karşıya kalmanıza imkan sağlayacaktır.

Mesela ben; Esenler Belediyesi'ne yapılan SGK kıyağını, tarihi su terazisinin binalar arasında unutulmasını, 8 yıldır devam eden ihalelerin tanıdık isimlere gittiğini ve yapılan usulsüz inşaata seyirci kalınması daha yazmadım.

Amaç eleştiri yapıp, kendi belediyemizi görmemek ise; Mehmet Tevfik Göksu Bey'in aynaya bakmasına hiç gerek yok.

Çünkü ne derler bilirsiniz; komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür. Bunu Mehmet Tevfik Göksu Bey'e yoracak olursak; "bizim belediye", "sizin belediyeyi" döver... Emin olun ülkeyi eleştirip, yapılan yanlışları görseniz ve yanlışları düzeltmiş olsanız, ne muhalefet kalır, ne belediyeler kaybedilir. Böyle devam...

