Birkaç haftaya tebliğler gelmeye başlar

Hobi bahçesi sahiplerini ilgilendiren maddeler de içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek, yasalaştı.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da.

Yasa bugün yarın Cumhurbaşkanı’nın önüne gitmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı onaylamayıp geri çevirir mi?

Çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Teklifi hazırlayan AK Partili milletvekilleri. Ve Meclis Tarım Komisyonu Başkanı ile Tarım Bakanı Pakdemirli bu yasanın çıkmasını çok istiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı teklifte bir sıkıntı görmüş olsa idi, şimdiye kadar çoktan müdahale ederdi.

Neticede yasanın, en geç 15 gün içinde onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sonra ne olacak, yasal süreç nasıl ilerleyecek?

-Valilikler tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapıları yani hobi bahçelerini tespit edecek. (Çalışmalar başladı bile.)

-Valilikler ardından ilgili vatandaşlara tebliğde bulunup, “Hobi bahçendeki yapı izinsiz, yık ve araziyi tarıma elverişli hale getir. Bunun için sana iki ay süre” diyecek.

-Vatandaş bahçesindeki yapıyı bu süre içinde yıkmaz ise, Valilik 1000 TL’den az olmamak kaydıyla metre kareye göre basacak cezayı. Ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerine “siz yıkacaksınız” yazıları gönderecek. Bu birimler de verilen süre zarfında yıkımı gerçekleştirmezse bizzat Tarım Bakanlığı topu eline alıp, hobi bahçelerindeki izinsiz yapıları yıkacak. Ve bu işin masrafını 2 katı oranında ilgili belediyeler ile il özel idarelerinden tahsil edecek. Onlar da ilgili vatandaştan…

Sürecin bu şekilde aksamadan ilerlemesi demek, birkaç haftaya hobi bahçesi sahiplerine tebliğlerin yapılmaya başlayacağı anlamına geliyor.

Yasayı hazırlayanlar sürecin böyle ilerleyeceğini söylüyor.

Bekleyip göreceğiz.

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Burada en önemli husus, hangi hobi bahçeleri için yıkım kararının çıkacağı…

Hobi bahçeleri tek çeşit değil sonuçta.

Kimileri kooperatif hisseli, kimileri hisse tapulu…

Ve bunlardan kimi tarım yapılamayacak nitelikteki arazilerde kurulu, kimileri birinci sınıf tarım arazilerinde, kimileri de büyük ova projeleri içerisinde…

Bu ayrımlara dikkat edilmeksizin, göz kapalı tüm hobi bahçelerindeki yapılar için yıkım kararı verilmesi beklenmiyor.

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Bu arada, 2018 öncesi yapılmış ve İmar Barışı Kanunu kapsamında Çevre Bakanlığı’na müracaatta bulunarak, Yapı Kayıt Belgesi almış hobi bahçelerinin son düzenlemeden muaf tutulacakları haberlerinin gerçek olmadığını öğrenmiş bulunuyorum.

Bizzat Çevre Bakanlığı’nın verdiği ve ilgili yapıyı izinli hale getiren Yapı Kayıt Belgesi’ni Tarım Bakanlığı nasıl tanımayacaktı? Bu konuda şahsen ben de pek çok kez sorular yönelttim ilgililere. Bir bakanlığın verdiği resmi belgeyi diğer bir bakanlık nasıl geçersiz sayabilirdi?

Tarım Bakanlığı, İmar Barışı’nın tarlaları kapsamadığını, buralardaki izinsiz yapılara Çevre Bakanlığı tarafından verilmiş olan Yapı Kayıt Belgeleri’ni tanımadığını söylüyordu.

Edindiğim son bilgilere göre, bu konuda Tarım Bakanlığı galip gelmiş. Yapı Kayıt Belgesi olan hobi bahçeleri de yıkımla karşı karşıya kalacaklar.

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Düzenlemeye bir de ekleme yapıldı. AK Partili vekillerin önergesi ile tarım arazilerini bölüp hobi bahçesi olarak satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Meclis’teki kaynaklara bu konuyu da sordum…

Denildi ki, bu madde bundan sonrası için geçerli. Yeni hobi bahçeleri yapmaya kalkışanlar tespit edilmeleri halinde bu madde kapsamında yargılanacaklar.

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Tabi düzenleme ve tüm bu yazıp çizdiklerimizden şu anlaşılmasın:

“Hobi bahçeleri tümden kürünecek?”

Hayır.

Buralardaki “izinsiz” olarak görülen yapıların yıkımı söz konusu sadece. Bunun dışında bahçende meyve sebze yetiştirmende herhangi bir sıkıntı yok.

Ve hisse tapulu bahçelerde aralardaki tellerin yıkımı da söz konusu değil. Kişilerin tapulu malı sonuçta. Tapulu malını çevirmiş, devlet buna karışmıyor.

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Sonsöz:

Olan yine garibana olacak gibime geliyor.

Hep diyorum, bu hobi bahçeciliği orta ve daha çok alt gelir seviyesinden vatandaşların tercihi… Parası olan arsanın en güzelini alıp, villanın en güzelini konduruyor üzerine zaten. Ve kimi zenginlerimiz de koca koca tarlaları çevirip, belli bir bölümüne en lüks yapıyı inşa edebiliyor. Malum buralar için devlet izin de verebiliyor. Gariban ise “küçücük de olsa bir bahçem olsun, orda meyve sebze yetiştiriyim”in peşinde ve bu noktada hobi bahçesinden başka seçeneği bulunmuyor.

Şimdi bu son düzenleme ile buralar yıkılacak…

Tek tapu koca tarlalar üzerinde bir zenginimizin inşa ettiği lüks konut, villa, yapı ise izinsiz ise, gerekli izinleri alarak aynen devam edebilecek. Düzenleme bunu içeriyor çünkü.

Gördüğünüz gibi son kertede düzenlemeden olumsuz etkilenenler yine gariban vatandaşlar olacak.

Ne deyim; Allah yardımcıları olsun.