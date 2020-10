Hiledir Ne Yapsa Yenilir!

Türk halkının gıda ile olan imtihanı bir türlü bitmek bilmiyor. Vatandaş, yıllardır güvenerek tükettiği etten süte, baldan çaya pek çok üründe hayal kırıklığı yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan kurumlar listesi bir kere daha gösterdi ki Türk halkına göz göre göre domuz etinden sakatata kadar her türlü katkı maddesi yediriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Listede İzmir’den olan 14 firma bulunuyor.

Söz konusu teşhir işleminde görüldü ki alkolsüz içeceklerde takviye edici gıda ürünlerinin ilaç etken maddesi kullanıldığı, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı, kuruyemişlerde antep fıstığına yer fıstığı karıştırıldığı, salça ile baharatlara gıda boyası ilave edildiği, çay, kahve gibi ülkede çok tüketilen ürünlerde de yine ilaç etken maddesi ile gıda boyası konulduğu görüldü. Listeye göre sağlık için tüketilen süt ve süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ kullanıldığı, bitkisel yağlarda da farklı tohum yağlarına başvurulduğu görülüyor. Ayrıca denetim sonucunda kırmızı et ve et ürünlerinde de domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti gibi kısımlarda kullanılıyor. Bakanlık 2012 yılından bu yana söz konusu fırsatçılık ürünlerini teşhir ediyor. İlk günden bu yana tağşiş ve taklit yapan 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün bu şekilde deşifre edildi. Bakanlığın tespit yöntemleri ve denetimleri arttıkça, fırsatçıların yöntemleri de aynı ölçüde değişiyor.

Türkiye’de sadece kayıtlı imalathane ve tesislerin denetlenebildiğini hatırlatarak Bakanlık sisteminde kaydı olmadığı için ‘Merdiven altı’ diye tabir edilen işletmelerin gerekli araştırmalardan azade şekilde üretime davam ettiğini belirtti. Alo 174 hattına bir ihbar olmadığı sürece, bu işletmelerin varlığından haberdar olunamıyor, dolayısıyla da gerekli denetimler de yapılamıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2018 faaliyet raporuna göre 2018 yılında 1 milyon 124 bin 918 denetim yapılmış. Yani her bir işletme ortalama yılda sadece bir kez denetlenmiş. Yürürlükteki yasamıza göre bu işletmelerden yılda en az 2, 3 hatta 4 kere denetlenmesi gerekenler varken, henüz hiç denetlenmemiş olanlar da mevcut.” Bilimsel veriler ne kadar doğru sonuçlar verse de uygulamada yeterli düzeye erişmiş değiliz. Restaurantlarda göz görmesine rağmen yeterli hijyen sağlanamamıştır. Ve yahut sağlandı diye halkı kandırmakla meşgullerdir. İnsan sağlığı söz konusu olunca kandırma, hile ve sahtekarlık gibi tabirler kullanılmamalıdır. İnsan sağlığı yerine gelemeyecek kadar önemli, başka bir şeyle yeri doldurulamayacak kadar da değerlidir. Önemin ve değerin yeri büyükse sağlık onların başında olmalıdır. Bu zamana kadar pek çok hile duyduk ve de gördük umarım bundan sonraki yaşantımızda bu denli çirkin tabirleri duymayız. Sağlıkla kalın...