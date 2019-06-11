Birlik zamanı

Gece gündüz demeden şehadet müjdesine inanan dünyada örneği olmayan kahraman Mehmetçik huzur bozanlara, evlerini yuvalarını yıkanlara huzuru bozanlara huzur getirmek için insanlığını, kahramanlığını yardımseverliğini, yüreği ikiye bölünmüş sınırları masa üzerinde belirleyenlerin kurbanı insanları birleştiren destan yazan Mehmetçik…

Çevreyi tehdit altında kuşatılmaya çalışılan ülkemiz her şeye rağmen büyüyor. Çare olmaya devam ediyor. Sınırlarımızın içinde ve dışında komşu ülkelerdeki faaliyetler yığınakları 15 Temmuz’da olduğu gibi tehdit etmeye devam ediyor.

Binlerce kilometreden gelenler veya kendilerinin sınırı olmayanlar bizim kıyı sularımızda bizim toprağımızda bize ait yeraltı madenleri, petrolü, doğalgazı, her fırsatta aleyhimize olan Yunanistan ve onun maşası Kuzey Kıbrıs tarafından arama ve tarama çalışmaları yapılıyor.

Sınırımız Suriye’de binlerce insan vatanlarında öksüz, yetim, anasız, babasız kalıyor. Evleri başlarına yıkılıyor. O da yetmezmiş gibi şehirleri yerlebir oluyor. Dünyanın en büyük medeniyet, kültür hazineleri yok oluyor. Bir duvar için kıyametler koparırken dünyanın en kıymetli hazineleri yerle bir oluyor, çalınıyor, bir devir tarihe gömülürken kılları kıpırdamıyor. Sonunda bırak onları korumayı vatanlarını terk ediyorlar.

Denizlerde yok olanları sahile vuranlar, ayağına çelme takılanlar, bir kültürün medeniyetin devamı olduğu için Osmanlının parçalanan evlatları olduğu için gittikleri yerlerde bile yok etmek istiyorlar.

Akdeniz suları emperyalist güçlerin gövde gösterisine dönüştü. Bu toprakların sahillerin sahibi nasıl masada olur diyorlar. Yok edemediler, edemeyecekler. Ama her türlü içeriden ve dışarıdan oyunlar devam ediyor. Yıllarca petrol, doğalgaz aramayanlar sınırlarımızda bunları aramayı kendilerine hak düşünüyorlar. Dün Çanakkale’ye saldıranlar dünyanın en büyük imparatorluğunu, medeniyetini kültürünü yok etmek isteyenler bugün tamamen dedelerimizin emanetlerini istedikleri yetmiyormuş gibi maşaları kanalı ile huzurumuzu bozmak birbirimize düşman etmek istiyorlar. Dışarıdan saldırdıkça kuvvetlendiğimizi görenler entrikalara fitne fesada sarılıyorlar.

Yıllarca sağlanamayan huzur sınırlarımızın içinde ve dışında sağlanmasına tahammül edemiyorlar.

Mehmetçik gece gündüz destan yazıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, hayal bile edilemeyen üstün başarı sağlayan Mehmetçiğimizi anlayamıyorlar. Kendileri gittiği yerleri yerle bir ederken karşı gelenleri katlederken kurdukları sömürü çarkları yerli halkı bitirirken, Mehmetçik gittiği yere yaşamayı, huzuru getirmektedir. İnsanlığa yapılan hizmeti, kutsal kabul eder. Kahraman ordumuz şehadetin ve insanlara yapılan hizmetin manevi müjdesi ile ayrım yapmadan gönüller fethediyorlar.

Kızılay, TİKA, sivil toplum kuruluşları diğer taraftan yetime, mazluma, çaresize çare olurken gelişimizi alkışlamalarına bir anlam veremiyorlar. Biz gelirken alkışlanırız. Siz giderken. Siz göz yaşı, kan, fitne bırakırken biz paylaşır, kardeş oluruz. Bölüşürüz. Siz işgal ederken, yabancı olduğunuz bilinirken biz tarihe dönüyor, hasreti, özlemi, ayrılığı bitiriyoruz.

Karanlığın en yoğun olduğu an sabaha en yakın zamandır. Sabahın ışıkları hissedilirken saldırılar çoğalıyor.

Haydi safları sıklaştıralım, bir olalım, kardeş olalım. Oyuna gelmeyelim. İstanbul var Türkiye var. Hangi partiden olursanız olun hangi STK olursanız olun hangi mezhepten olursak olalım Tek TÜRKİYE var. İstanbul var, 82 milyon birlikte Türkiye var.

Birlikte Türkiye olalım.

