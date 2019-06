Jonshan'ın mektubundan, Shanahan'ın mektubuna...

Cumhuriyet tarihinde kısacık bir gezinti yapalım.

II. Dünya Savaşı bitmiş, ABD savaşın mutlak galibi olmuş, başta Avrupa olmak üzere, bütün dünyaya üstünlüğünü ilan etmişti.

1947 yılında imzalanan Türk-ABD yardım antlaşması (Marshall Planı) içinde uygulanan askeri hibe anlaşması gereği, özellikle Türkiye’deki uçak yapımı dahil, tüm askeri araç- gereç ve tüm silah üretim fabrikalarının kapatılması şartı getirilmişti. Bu antlaşma gereği, 1926 yılında Kayseri’de kurulan uçak fabrikası 1952 yılında, uçak motoru imal fabrikası da 1954 yılında kapatıldı. Gerek Türk yapımı uçaklar gerekse Almanya’dan alınan uçaklar Kayseri’de toprağa gömüldü. Yani 1963 yılında Kıbrıs’ta soykırıma uğrayan Türk Soydaşlarımızı kurtarmak için başlatmayı düşündüğümüz çıkarma harekâtı, ABD’nin insafına kalmıştı. Çünkü Türk Hava Kuvvetlerinin gücü, ABD yapımı uçaklardan oluşmaktaydı. (ABD’nin ise bırakın böyle bir harekata izin vermeyi, engellenmek için, haddini ve maksadını aşan sözlerle tehdit üzerine tehdit savuruyordu.)

Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkartma yapma isteği üzerine, 5 Haziran 1964 de ABD Başkanı Johnson, Başbakan İsmet İnönü’ye, son derece yakışıksız ve çirkin, diplomasi teamüllere uymayan bir mektup gönderir. Bu mektuptan sonra da Türk – ABD ilişkileri eskisi gibi olmadı. Mektubun bir yerinde; ““Eğer Türkiye Kıbrıs’ı istila ederse, Sovyetler Birliği’nin Türkiye aleyhinde hareke geçmek için başka bir şeyi kalmaz. Ve bu hareket askeri amaçlı olacaktır…” (Elbette önceden yapılan kapalı kapılar ardındaki gizli görüşmeler ile, o dönemin Sovyetleri böyle bir durum karşısında Türkiye’ye izin vermeyeceğini garanti etmişti. Hem de Yunanlı bir gazetecinin girişimleriyle) Çirkin ve ahlaksız tehdit dolu mektupla, ABD, Türkiye’yi o dönemin Sovyetler Birliği’ne açık bir şekilde sattığını ima ediyordu.

Yani Johnson, hem Türkiye’nin ABD’nin yani NATO nun silahlarını kullanamayacağını, hem de böyle bir durum karşısında Sovyetlerin müdahalesi olursa, bunu NATO ya yapılmış bir hareket sayılmayacağını, müdahale etmeyeceklerini bildirmişti! (ABD Stratejik ortağımız ya!)

Ve hepimizin bildiği gibi Türkiye Kıbrıs’a müdahale edememişti. Sadece hava saldırıları düzenlenmiş bundan da sonuç alınamamıştı. Maalesef o dönemde Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı düşürülerek esir edilmiş, Rumlar, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün bilgisi dahilinde işkence ederek şehit etmişlerdir. (Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun) Böylelikle, “Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yok” gerçeği bir kez daha görülmüş oldu.

İsmet İnönü’nün, “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu dünyanın içinde yer alır” sözü hala hafızalarda canlılığını korumaktadır.

Türkiye’nin bugün hala o “Yeni Dünya” ya şiddetle ihtiyacı var!

Ve yine hatırlanacağı gibi on yıl sonra 1974 de Kıbrıs Barış Harekâtı düzenlenmiş (ABD’nin baskılarına rağmen) ve harekattan sonra ABD silah ambargosu koymuştu. O ambargoda Türkiye kendi yerli ve milli silahlarını üretmeye başlamış son derece de başarılı üretimler yapmıştı.)

Bugüne gelelim. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın 5 Haziran 2019 günü Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a gönderdiği mektup! Yine tehdit dolu sözler. S-400 leri alırsanız, F-35 leri vermeyeceğiz, o programdan çıkartacağız, bunun daha başka yan yaptırımları olacak, belki de kongre, CAATSA (ABD’nin istenmeyen ülke ilan ettiği ülkelere Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yı uygulamaya koymak için karar alacak, dünya ticaretiniz ciddi bir şekilde sekteye uğrayacak, ticaret hacmimiz düşecek, stratejik ortaklığımıza ciddi bir şekilde gölde düşecek vs. vs. vs.

Hatta parasını ödediğimiz, birçok silahta olduğu gibi, F-35 bile alamayacağımız, kullanamayacağımız tehdidi savruluyor. Hatırlanacağı gibi Suriye de gerçekleştirdiğimiz bütün harekatlarda kendi yerli ve milli ürünlerimiz olan silahları kullandık ve gurur duyduk. Göğsümüz kabardı. (Bu durum yetkililerce defalarca dile getirildi) Burada da yine ABD, benden aldığın silahları burada kullanamazsın demişti.

Son derece basit sorular! ABD bugüne kadar verdiği hangi sözde durdu? Stratejik ortaklık kurallarına uydumu? Diğer NATO üyesi ülkelerine olduğu gibi bize de eşit davrandı mı? Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen terör örgütlerine yardım etti mi? Dinimizi bulandırmak için Hristiyan Misyonerlere her türlü yardımı sağladı mı? Türk düşmanları ile birlik olup, Türkiye’yi işgal hareketi olan 15 Temmuz ‘da Fetö Terör Örgütüne destek verdimi? Vs. vs. vs.

Ve ABD bugüne kadar bizim lehimize ne yaptı?

56 yıl evvel bizi tehdit ettiler o günden bugüne tehditleri aralıksız devam etti ve şimdi yine tehdit ediyorlar! Bu durum karşısında artık S-400 leri almamız elzem hale gelmiştir. Bu ABD’ye verilebilecek en büyük cevaptır.

Bildiklerini tekrar hatırlatalım! Türkiye eski Türkiye asla değil. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımız bilinmelidir.

HER TÜRK ASKER DOĞAR, ASKER ÖLÜR. HER ZAMAN ORDU MİLLET EL ELE OLMUŞTUR. TÜRK MİLLETİNİN HER EVLADI HER BİRİ BİRER MİLLİ KAHRAMANDIR.

Milli Silah Sanayiimizin geldiği nokta eskiye rağmen son derece sevindirici, gurur vericidir. Ama istenilen düzeyde değiliz. Aksi halde kimse bizi tehdit etmeye cüret dahi edemezdi.

Peki bu durumda olması gereken nedir?

ASLA HİÇ KİMSEYE BOYUN EĞMEMELİYİZ! BOYUN EĞİDİĞİMİZ ANDA BİR DAHA ASLA O BOYNUMUZU YERDEN KALDIRAMAYIZ.

DEFALARCA SÖYLEDİK YİNE SÖYLÜYORUZ! GÜÇ MERKEZİ OLMALIYIZ, SAVUNMA SANAYİİMİZE HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM VERMELİYİZ.

TÜRK BİRLİĞİ MUTLAKA KURULMALIDIR.

MEVCUT DURUM, KAMUOYUNA, HİÇBİR ŞEY GİZLEMEDEN ÇOK AÇIK NET ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ANLATILIRSA, TÜRK HALKI TEHDİTLERİN SONUÇLARINA ÜLKESİ, VATANI, DEVLETİ, MİLLETİ VE BAYRAĞI İÇİN SEVE SEVE KATLANIR. YETER Kİ SİYASİ İRADE BU GÜVENİ VERSİN. (Biz, İç Anadolu Birliği ve Dünya Muhabirler Birliği olarak gerek kamuoyunun aydınlatılması gerekse Türk Milletinin Varlık ve Bakası için her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye hazırız!)

ABD, YUNANİSTANI SİLAH DEPOSU HALİNE GETİRMİŞTİR. YAKIN BİR GELECEKTE, TÜRKİYE-YUNANİSTAN SAVAŞI ÇIKMASI İÇİN ABD ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR. MAŞA KULLANACAKTIR. UNUTULMAYA!

BİZ DÜN KEFEN GİYMİŞTİK, O KEFENİ HİÇ ÇIKARTMADIK!

HER DOĞAN YENİ ŞAFAKTA, BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ!

İsmet TAŞ – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı