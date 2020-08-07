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Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hizan ilçesi Doğancı köyü olarak saptadığı 4.6 büyüklüğündeki deprem, saat 22.20'de meydana geldi. Yerin, 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Hizan ilçesinin yanı sıra Bitlis kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Hizan ilçesinde 07.08.2020 saat 22:20'de 4.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Konu ile ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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