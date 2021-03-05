  • BIST 1.538
  • Altın 410,628
  • Dolar 7,5186
  • Euro 8,9897
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a getirildi.
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit askerlerin naaşı düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Kaza
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapınca yakalandı05 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı05 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi 05 Mart 2021 Cuma 09:27
  • Türkiye'ye ait arkeolojik eserlerin ABD'ye ithalini kısıtlamayı öngören mutabakat zaptı, Resmi Gazete'de yayımlandı05 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Singapur, Myanmar'daki protestoculara silahlı müdahaleyi 'ulusal ayıp' olarak niteledi05 Mart 2021 Cuma 09:24
  • Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı05 Mart 2021 Cuma 09:23
  • Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda05 Mart 2021 Cuma 09:23
  • ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü05 Mart 2021 Cuma 09:22
  • Yemen'deki terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu Bin Talib, Hadramevt'te yakalandı05 Mart 2021 Cuma 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti