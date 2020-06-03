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Bitlis'te öldürülen PKK'lı terörist, gri listede çıktı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı.
Bitlis'te öldürülen PKK'lı terörist, gri listede çıktı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Mayıs 2020 tarihinde, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi. Ayrıca, 2019 yılında Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda, Gri Liste’de yer alan sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova Alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi" denildi. Öte yandan, terörist Kaya ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin de Gri Liste'de yer aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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