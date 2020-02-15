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Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

14 bin 436 ihbarı değerlendiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası işlemi yapılırken 353 de yıkım işlemi yapılacak.
Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı arttı.

Bodrum halkının belediyenin çağrı merkezi ile WhatsApp iletişim hattına yaptığı kaçak yapı ihbarı çığ gibi büyüdü.

10 AYDA 353 YIKIM

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 14 bin 436 ihbarı değerlendirip 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemlerini gerçekleştirdi.

Ocak 2020’den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17’si vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı.

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