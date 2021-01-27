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Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bolu'da etkili olan fırtınada kentteki bir binanın çatısı uçtu, sinyalizasyon direkleri ve ağaçlar devrildi.
Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Sümer Mahallesi'nde bulunan Bolu Seyit Avşar Yurt Müdürlüğü binası uçtu. Çatıdan uçan parçaların düştüğü Bolu-Mudurnu kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Çatıdan düşen parçaların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yurt binası ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı.

Fırtına nedeniyle ayrıca bazı sinyalizasyon direkleri ve ağaçlar yollara devrildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk sahasındaki tabiat parkının kuvvetli rüzgar nedeniyle ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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