Boş duvarlar tuvale dönüyor

Yenimahalle Belediyesi, kent estetiği çalışmaları kapsamında ilçe genelinde trafo ve parklardaki boş duvarlarda grafiti çalışması yapıyor.

Demetevler 90. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndan başlayan rengarenk çalışmalar hızla devam ederken ilçedeki tüm gri duvar tuvale dönüşüyor.

Sosyal mesajlar duvarlarda

Ağırlıklı olarak doğa ve hayvan temalı resimler duvarlarda yerini alırken, bazı bölgelerde de ilçe sakinlerini bilgilendirmek amacıyla kadına şiddete, sağlık çalışanlarının önemine ya da eğitime dikkat çekmek için uyarıcı ve farkındalık oluşturan çizimler duvarları süslüyor.

Yenimahalle’de kent estetiğine, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Grafiti çalışmalarımız ile hem kötü ve kirli görüntüleri yok ediyor hem de sosyal mesajlarla toplumumuzu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız tamamladığında Yenimahalle’miz rengarenk bir görüntüye kavuşacak” dedi.

Farklı temalar renkli duvarlar

Yenimahalle’deki altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam etmesi ile birlikte kent estetiği ve dekoratif süslemelere de ciddi mesai harcayan Yenimahalle Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ressam Cihan Kırbıyık’ın birbirinden güzel çalışmalarıyla grafiti sanatının en güzel örneklerini sergiliyor. Bugüne kadar 90. Yıl Cumhuriyet Parkı, Ragıp Tüzün Parkı, Sağlık Çalışanları Parkı, Efeler Koşu Yolu, GMK Spor Kompleksi içi başta olmak üzere 30’a yakın farklı noktada çizimler tamamlandı.