  • BIST 98.756
  • Altın 393,082
  • Dolar 7,2286
  • Euro 7,8023
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Brent petrolün varili 28,60 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 28,60 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili 28,60 dolar

Dün 31,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 28,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

Çin ekonomisinden gelen olumlu verilerle Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin kesintilerinin etkisiyle küresel petrol fiyatlarında toparlanma görüldü.

ABD'deki ticari ham petrol stokları 532,2 milyon varile yükseldi
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil yükselmişti.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi, piyasalardaki arz fazlalığı ve OPEC+ kararlarının tam olarak devreye giremeyebileceği endişelerinin baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,21 dolar aralığının direnç, 28,17 ile 26,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Kovid-19'un en yoksul ülkelerde 3-6 aya kadar zirveye çıkması bekleniyor07 Mayıs 2020 Perşembe 09:01
  • Doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:42
  • Otomotiv sektöründe talep 2. el'e kayacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:36
  • Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:05
  • Bakan Pekcan: Yerel parayla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:48
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımla ilgili önemli bir başarıya daha imza atmak üzere06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:54
  • Bakan Varank: 18 milyar liralık yatırımın önü açıldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:01
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Pandeminin etkilerinden sıyrılıyoruz06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:13
  • ASELSAN'dan Bahreyn'e ihracat06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10
  • Hazine 11 milyar lira borçlandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti