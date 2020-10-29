Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’da bulunduğu esnada ilginç bir olay yaşandı. “Evimize ekmek götüremiyoruz” şikâyetinde bulunan kişi, Erdoğan’dan “bu bana abartılı geldi” cümlesini duydu ve Erdoğan’ın elinden paket çay edildi.

Bu olayın yaşanmasından daha 24 saat geçmemişti ki dolar kuru 8 lirayı gördü ve tarihi bir rekor kırdı.

Bunlar yaşanırken Fransa’da Türk ürünleri boykot edildi. Hafta başında Hatay’da çatışma ve bomba patlaması eylemleri gerçekleşti.

Hatırlayanlarınız olur belki daha geçen hafta ki köşe yazımda “gündem sarhoş oldu” diyerek yaşadığımız olayları sıralamış ve hangi sorunun peşinden çözüm arayışına gireceğimizi dile getirmiştim.

Ama görüyorum ki; bu haftada gündem aynı ve henüz haftayı tamamlamış sayılmayız.

Gerçekten ülkemizde yaşanan çoğu olayı şaşkınlıkla izliyorum ve insanların kafasının içinde ne olduğunu merak ediyorum

Özetleyecek olursam;

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “evimize ekmek götüremiyoruz” siteminde bulunan vatandaşa “abartıyorsun diyerek çay veriyor” bunu yapmak yerine “çözüm üretilmesi açısından fikir alınabilir ve vatandaşın sitemi havada kalmayarak ilgilenilebilirdi.

Dolar 8 lira olurken Merkez Bankası yetkililerinin ağzı koli bandıyla yapıştırılmış gibi hiç açılmıyor.

Ama Ekonomi Bakanı Albayrak, ülke ekonomisinin seyri hakkında paylaşım yapıyor.

Bunu yapmak yerine KDV oranlarının gerçek değerlerini ve doların neden arttığına yönelik bilgi paylaşımı yapsa muhalefet kesiminden bile alkış toplardı.

En azından doğruyu görüyor diyebilirlerdi.

Fransa’da Türk ürünleri boykot edildi. Ülkemizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında Fransa ürünlerini boykot edelim çağrısında bulundu.

Bunu yapmak yerine Fransa ürünleri boykot edileceği yerde, Türk ürünlerinin geliştirilmesi açısından neler yapılabileceği görüşülebilirdi.

Bununla beraber Fransız ürününe muhtaç olmak yerine kendi ürünümüzü neden çıkarmıyoruz düşüncesine dalardık.

Ama nerde? Ülkemizin en son girişimcisi tosuncuktu. O da firari. Öyleyse...