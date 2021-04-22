Bu kafayla gidersek hiç oluruz

Ramazan ayının ilk günlerinde açıklanan sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasaklarına ilişkin yaşananları hayretle izlemeye devam ediyorum.

Günlük vaka sayısının 55 bin - 60 bin civarında olduğu şu günlerde, korona virüs nedeniyle meydana gelen vefat sayısı ise; 330 - 350 civarlarına çıkmış durumda.

Ama hala bilinçsizlik ve aman bana bir şey olmaz havası etkisini koruyor.

Öyle ki; insanlarımız sokağa çıkma yasağını bahane edip markete gidiyorum veya bakkala gidiyorum bahanesine sığınmış durumdalar.

Ben, hastaneye gidiyorum diyip, piknik yapmaya gideni dahi gördüm. Yani bu kafalarda virüsle nasıl başa çıkılır bilmiyorum.

Hani diyorlar ya; sen bu kafayla çok yaşamazsın diye. Bizim hikayenin sonu ülkece bu olacak gibi.

Keşke komedisini yapıyor olsaydık, ama durum gerçekten ciddi.

En basit örnek veriyim size. Markete gittim iftarlık birkaç malzeme alacağım.

Sincan'ın en meşhur marketi neresi olduğunu söylememe gerek yok zaten bilenler bilir.

Kasa bölgesine yaklaştığımda gördüğüm kalabalığı geçtim. Kalabalığın tam ortasında bağıra bağıra konuşan iki hanımefendi dikkatimi çekti.

Ayrıca sadece benim dikkatimi çekmekle kalmayıp, o an marketin kasa bölümünde bulunan bütün herkesin dikkatini çektiler.

Tartıştıkları konu ise "sepet ürünler" yani "birkaç toka ve tarak" 15 liradan 5 liraya düşürülen fiyat etiketiyle...

Yani virüs almış başını gitmiş. Ölümlerden dolayı insanların aileleri yok oluyor.

Ama "kocaman markete" giriliyor ve tek ihtiyaç tokaymış gibi muamele ediliyor.

Ayrıca hatırlatmak isterim ki; hanımefendiler sadece tokaya bakmaya gelmişler. Kasa bölümünden elleri boş çıktılar.

İşte konunun özeti "bu kafalar" böyle bilinçsiz insanlarımız yüzünden, "benim evde olmam zorunlu" böyle insanlar yüzünden, "arkadaşım işsiz" böyle insanlar yüzünden "sevdiklerim ölüyor" nedeni ne biliyor musunuz? Başlı başına CAHİLLİK bunun başka bir açıklaması olamaz.

Bence ülkece virüs ile mücadele etmeyi bırakıp, cahiller ile mücadele edersek virüsü yeneceğimizi düşünüyorum.

Dediğim gibi; yoksa biz bu kafayla çok yaşamayız...