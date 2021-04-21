Muhteşem Kırşehir

Güzel ülkemizi karış karış gezdikçe, içinde barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel değerleri yakından gördükçe sahip olduğumuz zenginliğimizin farkına daha iyi varıyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de düzenlenen Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları’nın ardından Ankara’ya dönüşte Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun nazik daveti üzerine şirin Kırşehir’i de gezme fırsatı bulduk.

Bir rehber eşliğinde kısıtlı zamana rağmen Anadolu topraklarında geniş ve örnek bir esnaf teşkilatlanmasına öncülük eden Ahi Evran’ın türbesinin de içinde bulunduğu muazzam külliyeyi, dünyanın ilk astronomi okulu olan ve mimarisiyle dikkat çeken 800 yıllık Cacabey Medresesi’ni, 2012 yılında hayata gözlerini yuman Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın anısına açılan Gönül Sultanları Kültür Evi’ni, tarihi Ağalar Konağı’nı gezip yakından görme fırsatı yakaladık. Eskiden Kırşehir sınırları içerisinde yer alan Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesini ziyaret ederek dua etme imkanı bulduk.

Gezimiz esnasında Kırşehir’in 5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu tarih boyunca Hititler, Persler, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı’ya ev sahipliği yaptığını öğrendik.

Kırşehir’in ilim, ticaret ve güzel sanatlar dalında yüzyıllardır önemli bir merkez olduğunu gözlemledik.

1243’de yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Kırşehir’e Vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin’in ilime verdiği değere şahit olduk ve şu an hala ayakta olan Gökbilim Medresesi’ni hayranlıkla izledik. Medrese’nin dış duvarlarında yer alan ve roketi andıran şekilleri gördüğümüzde o dönemin ilmi dehasına hayran kaldık.

Anadolu erenlerinden Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusu Türkmen şeyhi Hacı Bektaş-ı Veli, Taptuk Emre ve Yunus Emre gibi çok sayıda Türk-İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarının yetiştiği ve izlerini bıraktığı Kırşehir’i gezerken farklı bir mana iklimine daldık. Türk halk ozanı merhum Neşet Ertaş’ın anısına yapılan andriod robot heykelinin seslendirdiği “Neredesin Sen?” Türküsü dinlerken gönlümüz bir cız etti.

İtiraf etmeliyim ki Kırşehir gezimizden bu kadar haz ve keyif alacağımı ummuyordum. “Şirin” Kırşehir’in zengin tarihi, kültürü bizi gönülden muazzam etkiledi.

Kısıtlı zamandan dolayı Kırşehir’in göremediğimiz diğer zenginliklerini de görmek için Anadolu’nun tarihi ve kültür şehrini yeniden ziyaret etmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun nazik ve anlamlı daveti ile bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan gazeteci büyüğümüz Erdem Yeşer ile Vahit Aldı kardeşimize teşekkürü bir borç bilirim.