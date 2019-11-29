Bursa'da bir kişi borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu

Bursa'da bir kişi kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.