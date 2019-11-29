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Bursa'da bir kişi borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu

Bursa'da bir kişi kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da bir kişi borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde, Kadir Ç. (40) kendisinden 500 TL borç alan kuzeni Erol Ç. (38) ile gece saatlerinde bir meyhanede buluştu.

BORCUNI ÖDEMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE VURDU

Kadir Ç., amcasının oğlundan verdiği parayı geri istedi. Erol Ç. durumunun olmadığını aldığı parayı ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce parasını alamayan Kadir Ç. belinden çıkardığı silah ile kuzenini iki bacağından vurarak olay yerinde kaçtı.

 

ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Erol Ç.’yi kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini inceledi. Hastaneye kaldırılan Erol Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kuzenini vurup kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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