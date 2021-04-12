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Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın "android robot heykeli" ziyaretçilere nostalji yaşatıyor

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de adına yapılan Kültür Evi'ndeki, saz çalıp türkü söyleyen "android robot heykeli" ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.
Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın "android robot heykeli" ziyaretçilere nostalji yaşatıyor

Büyük halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" lakabıyla nam salan merhum Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir’de, adına yapılan Kültür Evi'ndeki, saz çalıp türkü söyleyen "android robot heykeli" ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

“HOŞ GELDİNİZ” SÖZLERİYLE ZİYARETÇİLERİ KARŞILIYOR 
Neşet Ertaş'ın silikondan yapılan robot heykeli şiveli "Hoş geldiniz efendim" sözleriyle ziyaretçileri karşılayıp "Neredesin sen" adlı türküsünü seslendiriyor. 
Kırşehir’deki Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nde yer alan “android robot heykeli”nin bulunduğu odada Ertaş’a aile plaklar, kasetler ve fotoğraflar yer alıyor. Ertaş’a büyük bir benzerlikte yapılan saz çalıp türkü söylediği heykeli ziyaretçileri hem duygulandırıyor hem de onlara Türkü ziyafeti yaşatıyor. 

SAZ ÇALARAK HAREKET EDEBİLİYOR
Kırşehir’deki Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ve android robot heykelle ilgili bilgi gazetemize bilgi veren yetkililer, kültür evinin 2014 yılında açıldığını söyledi. Kırşehir Valiliği’nin isteği üzerine robot heykelin heykeltıraş Adil Çelik tarafından Samsun’da yapılarak Kırşehir’e getirildiği kaydedildi. Tamamen gerçek boyutta olan ve saz çalarak hareket edebilen robot heykelin, bilgisayar üzerinden kumanda edildiği ve müziğe göre saz çalıp türkü söylediği aktarıldı. Ziyaretçilerin Neşet Ertaş’a birebir benzerlikteki robot heykeli gördüğünde oldukça şaşırdığını ifade etti. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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