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Büyük oyunu Veysel bozdu: Ona tertip kurmuşlar

Şoför Enes Turan’ı kendisini görünce ayağa kalkmadığı için tuvaletin önüne nöbete diken Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “Bize tertip düzenlenmiştir” diye savunma yaptı.
Büyük oyunu Veysel bozdu: Ona tertip kurmuşlar

“Sosyal medyada linç edildim. Her şeyin tek taraflı aktarıldığını düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Güngören içindeki basit bir olayın, başkan yardımcısının aldığı bir kararın bu kadar büyüyeceğini aslında düşünmedim. İlk gün hemen istifamı açıklayarak olayın suhulet içinde Güngören özelinde çözüleceğini düşündüm. Daha sonra olay beni, ailemi, çevremi etkiler biçimde büyütülünce mecburen ve hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren Reisicumhur’un gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

KAPİTALİZM, KOMÜNİZM

Bu konu basit bir otur-kalk meselesi değildir. Bugün dünyada mevcut olan sistemin alternatifi bir ekonomik, sosyolojik, hukuksal bir sistemin mevcut sistem içinde hukuk zemin içinde denemelerini yaparak, AK Parti’nin birleştiren yapısına güvenerek ve dayanarak buraya geldik. Ve burada bu hizmetleri yapmak istiyoruz. Genel olarak söylemek istediğim şudur ki kapitalizm, komünizm, bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın ortak edilerek, ortaklık modeli... Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik. Biz Güngören Belediyesi’nde neler yaptık? Bütçesini yüzde 50 artırdık. Yeni bir kredi kullanmadık, borçlarımızı zamanında ödedik. Makam şoförlüğünü kaldırdık. Ben saygı bekleseydim, makam şoförü isterdim. Araç sayımızı düşürdük. Yüksek bir tasarruf tedbiri uyguladık. Ben milletin bana emanet etiği kaleyi sonuna kadar korudum.

TALİMAT VERDİĞİM DOĞRU

Olayın vuku bulduğu günden bir gün önce belediye başkanıyla beraber ilçemizi ziyaret ettik. AKP Güngören İlçe Teşkilatı’nda bu şoför arkadaşımız orada ayağa kalkmadı. Ne girerken ne de çıkarken. Ben de kendisini sabah çağırdım. Katın bulunduğu yere sandalyeyi çekerek ona amirleri geldiğinde, sadece benim için değil tüm amirleri geldiğinde ayağa kalkmasını söyledim. Bu talimatı verdiğim doğrudur. Burada bir hata var ise bunu belediye başkanına aksettirilip hatadan dönülebilirdi. Bunun basına verilmesi de ayrı bir olaydır. Personelin, arkadaşın yanında toplandığını gören asistanım bana bilgi verdiğinde hemen çok kısa sürede yanına gittim ve arkadaşı kendi makam odama aldım. 45 dakika çay içtim. Takdiri size bırakıyorum.

Ben amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım. Hata yapmış olabilirim ama hatamın bütün kamuoyuna yansıtılmasını, benim vicdansız birisi olduğuma dair iddiaları kamuoyunun vicdanını bırakıyorum. Ben yanlış bir şey yapmış olabilirim. Yöntemsel bir yanlış da olabilir. Olay hukuk merciinde çözülsün diye 4 gündür susuyorum. Ama olay köpürtüldükçe köpürtüldü. O koridor benim koridorum değil, diğer belediye başkanının koridorudur. Personel arkadaşımızın beklediği yer acil çıkış kapısıdır, tuvalet kapısı değildir. Personel arkadaşımızı gün boyunca beklettiğim yalandır. Hiçbir belediye ortamında bu arkadaş ile yan yana gelmedik. Bireysel bir husumetten yapsaydım daha önce benim için yapılan kasıtlı hareketler için yapardım. Basında hakkımda iddialar ortaya atıldı. Olayın aydınlatılması için ilk gün istifa ettim. Karar milletimizindir. Araştırmalar sonucunda hakkımda çıkacak her türlü sonuca ve karara razıyım. AK Parti’den de istifa etmeyi düşünmüyorum.”

SABOTAJLAR İNCELENEBİLİR

8 aydır benim şahsımla ilgili mücadeleler veriliyor. İki seçim arasında yaşanan sabotajlar incelenebilir. Orada verdiğimiz mücadele incelendiğinde bunun ilk tertip olmadığı ortaya çıkacaktır. Bana saygı göstermeyebilirsiniz, herhangi bir kimse de göstermeyebilir, sen de göstermeyebilirsin. Ancak belediye başkanını millet seçti, milletin seçtiği kişiye hürmet göstermezseniz bu protestodur, belediyede çalışan insanlarsınız ve belediye başkanına hürmet etmek zorundasınız.

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