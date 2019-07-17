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Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla vatandaşlardan fikirlerini paylaşmasını isteyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı” düzenleyecek.
Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla vatandaşlardan fikirlerini paylaşmasını isteyecek

18 Temmuz Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da başkanlık edecek.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, tüm belediyeleri yakından ilgilendiren ve iyi bir yönetimin anahtarı olarak kabul edilen Stratejik Planlama Çalışmaları için hazırlıklara başladı.

“Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya; her yaş ve meslek grubundaki vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer alacağı Başkent'in önemli aktörleri katılacak.

Paylaşımcı ve ortak akılla tüm paydaşlarla birlikte Ankara'nın gelecek 5 yılının planlanacağı Stratejik Plan Çalışmaları Toplantısında, ulaşımdan alt yapıya, kültürel ve sosyal faaliyetlerden kent yaşamına dair birçok ihtiyaç ve beklenti masaya yatırılacak.

FİKRİNİ PAYLAŞ, YAYINLANSIN, HERKES GÖRSÜN

Farklı paydaşların bir araya getirilerek yönetim sürecine dahil edileceği toplantı sayesinde hem fikirler yarışacak hem de hedeflere yönelik ihtiyaçlar belirlenecek.

Yeni fikirlere ve projelere açık bir yönetim anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile dağılımına ilişkin detayları da taraflarla paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamayla bundan sonra “www.ankara.bel.tr” internet sayfasında yer alan bilgi formunu doldurarak fikrini paylaşan vatandaşların, hem fikirlerinden yararlanacak hem de fikirlerini yayınlayacak. 

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