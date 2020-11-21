Çağdaşlaşmanın Getirdiği Sonuçlar

Dünyamız çok gelişti. Evet evet çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Batıyı örnek almada aşırı hızlıyız. Seviyoruz özenmeyi. Baştan aşağı, doğru yâda yanlış sorgulamadan kabullenmeyi. Çünkü Batılılaşıyorsan bunları yapmazsan olmaz. Küçüğü büyüğü, genci yaşlısı demeden kendi geleneklerimize değil de ecnebi hayatlarına uymayı, uygulamayı seviyoruz. Kılık kıyafette, konuşmada, saygıda, yaşamın her anın da onlardan izler taşımayı kabullendik artık. Dışarıya bunlar yanlış gelse de hangi gencimiz de bu yaşantı yok ki. Çünkü hayat böyle artık. Biri çıkarır ortaya sende yapmazsan olmaz. Ama sorgulamayacaksın hemen kabulleneceksin. Evet gençliğimiz bu yönde karanlık günlere doğru gitmekte. Eskiden anne babaya, öğretmene, büyüklerine saygı vardı. Şimdi ise saygının tanımını yapamayacak yüzlerce genç var. Bununla gurur mu duymalıyız? Sorulacak soru çok ama alınacak cevap yok! Tabi genelleme yapamayız. Ama ahlak, edep, gelenek, görenek, saygı, sevgi şimdilerde önemlerini yitirmek üzere.

Bunlara örneği her gün haber bültenlerinde duyuyoruz ve de görüyoruz. Sadece gençlik değil yaşını başını almış, örnek alınacak kişiler de zıvanadan çıkmış durumda. Koca koca adamların küçücük kızlara tecavüzleri, babaların kızlarına tacizleri, kayınbabaların gelinlere ahlak dışı hareketleri gibi insanlık dışı haberlere şahit oluyoruz. Bizim milletimiz ne zaman bu hale geldi? Bunlara katkıyı en çok sosyal medya yapmakta. Sosyal medya bizim için çok önemli. Oradan tanışıp çirkin sonuçlara gidiyoruz ama vazgeçmiyoruz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) ümmetim dediği millet böyle mi olacaktı? İğreniyoruz sizin yaptıklarınız yüzünden sizlerden tiksiniyoruz. İnsanlığın getirdiği şeyler değil yapılanlar. İnsanlık ile alakası olmayan tavır ve davranışlar. Geleceğimiz için kaygılanmamıza sebep olan tutumlar.

Gençlerin ellerindeki telefonla sosyal medya aracılığıyla kendilerinin kandırılmalarına müsaade ediyorlar. Evli barklı adamlara kanıp evlilik hayali kuruyorlar. Sonuç ne peki? Yine bir kadın cinayeti. Neden öldürdün diyenlere ya karım öğrenirse! Böyle olmamalıydık. Böyle yetişmedik. Atalarımız bunları öğretmedi bize. Ama ata değil örnek alınan Batının verdiği özgürlük, ahlaksızlık, sosyal medya merakı. Keşke örnek alınan başka şeyler olsaydı da bunca can gitmeseydi. Bunca kadın şiddete uğramasaydı.

O kız çocuklarına tecavüz eden yaratıklar yaşadıkça biz daha çok keşke deriz. Hayatta yaşamak kadar güzel bir duygu varken insanın elinden o duyguyu almak caniliktir, acizliktir. Tecavüze uğrayan çocuklarda ileriki yaşlarda ciddi travmalar oluştuğu da acı bir gerçek. İçinde yaşadığı psikolojinin tarifi yok tabi. Yıllarca susup içine atan yüzlerce kız çocuğuna bu caniliği yapanlar sayesinde dünya yaşanılır yer olmaktan çıktı.

Dünyanın geliştiğinden(?) bahsetmiştim yazıma başlarken; sevinebiliriz. Dünyamız gelişiyor bizler büyüyoruz. Yaşasın! Batılılaşıyor, çağdaşlaşıyoruz...