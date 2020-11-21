Halkın yollarına halı seren Başkan!

Bilmem farkında mısınız, Pursaklar’da belediye hizmetleri son dönemde ivme kazanmış durumda.

Geçtiğimiz dönem sadece Nezaket Okulları ile gündem olabilen Pursaklar Belediyesi, şimdi değişik alanlarda pek çok yatırım ve hizmetle adından sıkça söz ettiriyor.

Tek tek sıralayacak değilim.

Bu hizmetlerden benim en fazla dikkatimi çeken, sokak ve caddelerin rengarenk parke taşları ile yenilenmesi oldu.

Gerçekten müthiş bir görüntü…

Öyle güzel ki, sanki Pursaklar halkının yollarına halı serilmiş…

Tarihi bir yapı içinde yürür gibi hissediyorsunuz, o rengarenk sokaklarda ilerlerken.

Öyle gelişigüzel bir renklilik de değil taşlardaki…

Geleneksel Türk motif ve desenleri tercih ediliyor, her bir sokakta.

Deyim yerinde ise, belediye Pursaklar sokaklarını ilmek ilmek dokuyor, kilit taşları ile.

Renkli ve desenli kilit taşı normal kilit taşına oranla daha mı pahalıya mal oluyor; belediyenin kasasından daha mı fazla para çıkıyor?

Hayır.

Edindiğim bilgilere göre, aralarında kayda değer bir fiyat farkı bulunmuyor.

Ama şu var: Renkli ve desenli kilit taşı uygulaması daha zahmetli bir iş.

Özgünlüğü ile Türkiye’de bir ilk olarak gösterilen uygulamanın mimarı ve en büyük emektarı olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin için bu zahmet ne ki…

Zevkle üstlenmiş.

Genç, dinamik ve heyecanıyla dikkat çeken Çetin Başkan, her desenli sokak yenileme çalışmalarında ilk taşı bizzat kendisi koyuyor.

Ertuğrul Çetin bu çalışmalarını “İlçemizi sürekli yenileyerek ve elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getiriyoruz.

Pursaklar’ı farklı kılan bu çalışmamız, sanata verdiğimiz değerin de en önemli göstergesidir. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım tamdır” diye anlatıyor.

Bize de güzel çalışmaları takdir etmek düşüyor.

Vatandaşın yollarına halı seren Başkan’ı tebrik ediyorum, bu son derece zahmetli özgün çalışması için.