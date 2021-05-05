  • BIST 1.420
  • Altın 477,900
  • Dolar 8,3261
  • Euro 9,9948
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kadın gözaltına alındı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kadın gözaltına alındı.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kadın gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu baskınında, F.S. isimli kadın gözaltına alındı. Evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 121 ecstasy hap, 4 paket halinde 139,42 gram sentetik kannabinoid madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1800 TL, 2 adet tablet halinde 28 gerica sentetik ecza ele geçirildi. 

Gözaltına alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peşine takılan çocuğu polis ekiplerine teslim etti04 Mayıs 2021 Salı 20:35
  • Uyuşturucu satıcısının yöntemi, polisleri bile şaşırttı04 Mayıs 2021 Salı 18:38
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama04 Mayıs 2021 Salı 09:05
  • Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:46
  • Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:45
  • İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:52
  • Polisten kaçarken kayalıkta mahsur kalan genç 6 saat sonra kurtarıldı03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51
  • İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:50
  • Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırının 2 şüphelisi yakalandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:54
  • Urla'da 62 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti