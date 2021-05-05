Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kadın gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu baskınında, F.S. isimli kadın gözaltına alındı. Evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 121 ecstasy hap, 4 paket halinde 139,42 gram sentetik kannabinoid madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1800 TL, 2 adet tablet halinde 28 gerica sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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