Bilmeliyiz ki Cennet nimetlerinin numuneleri Allah’ın vermiş olduğu kadarı ile bu dünya hayatında da bulunmaktadır. Cennet hayatını kazanmak bizlerin bu dünyadaki yaptığımız ibadetler, hayır, hasenat, Rabbimizi anmak ona layık bir kul olabilmekten geçmektedir.

Cennet nimetleri hayal edemeyeceğimiz kadar çok, akıl sınırlarını aşacak kadar güzel, hayal edemeyeceğimiz kadar derya deniz olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Nasıl ki Cehennem yurdu gamlı ve kederli ise Cennet yurdunda güzel vadedilen daima daimi nimet hakikatidir.

Cennet ehli birçok nimetlere mazhar olacak orayı kazanan kurtuluşa ermiş olacak artık üzülmeyecektir, kederlenmeyecek, sıkılmayacak, sonsuz mutlu bir hayat sürdürecektir. Cennet Ehline miskle mühürlenmiş Cennet şarabı içirilir. Kırmızı yakuttan yapılmış minberler üzerinde beyaz incilerden yapılmış çadırlar içerisinde otururlar.

Cennetle ela gözlü huriler ile o cennetler süslenmiştir. Sanki o huriler yakut ve mercan gibidir. Kocalarından önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştır. Bu ne güzel ne büyük nimetlerdendir. Cennet ehli nimetlenir, yemeklerinden yer, nehirlerinden su, cennet şarabı ve bal içerler. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “(Cennette) onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: "Bizi bu nimete kavuşturan Allah’a hamdolsun! Allah bize bahşetmeseydi biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler." Onlara, "İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı" diye seslenilir. (Araf Suresi 43 ayeti.)

Rabbimin Cennetine giren kullarından olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.

