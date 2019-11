Bu sütünü takip edenler bilir...

Son dönemde rağbetin arttığı hobi bahçeciliğiyle ilgili çok sayıda yazı kaleme almış, belediyelere bazı önerilerde bulunmuşumdur.

Hep derim: “Eskiye, doğa ve doğala, organik tarıma büyük bir yöneliş var. Artık şehir hayatından bunalan vatandaş kendini doğa ve doğala atıyor; imkanı olan köyünde ev, bahçe yapıyor, olmadı hobi bahçesi satın alıp orada organik meyve sebze ekiyor. Ama bu iş bir tertip düzen istiyor. Ve imkanı olmayan ne yapacak, doğa ve doğala hiç mi hakkı yok onların? Bu noktada belediyelere görevler düşüyor. Halk için bahçeciliğe, tarıma, çiftçiliğe el atmalı belediyelerimiz.”

Bu düşüncelerle konuya kafa yoran biri olarak, Gölbaşı Belediyesi’nden gelen bir haber beni ziyadesiyle mutlu etti.

Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istiyorum: Belediye ilçeye dev bir çiftlik kuruyor.

Başkan Ramazan Şimşek’in “Gölbaşı Kent Çiftliği” adlı bu müthiş projesi, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak da kazandı.

Projenin ilk kazma vurulup, kısa bir sürede tamamlanarak açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Peki nedir bu Gölbaşı Kent Çiftliği, neler içeriyor burası?

Halkla birlikte doğal tarım ve hayvancılığın yapılacağı bir çiftlik burası. Dev çiftlikte doğal tarım ve hayvancılığın yanı sıra festival alanı, müzeler, piknik alanları da olacak.

Projenin bir dikkat çeken ayağı da, doğal kafeler.

Dev çiftlikte üretilecek et, süt, yumurta, sebze, meyve gibi doğal ürünlerin kullanıldığı, sağlıklı ve yerel lezzetlerin sunulduğu, Gölbaşı’nın ötesinde Başkentlilerin buluşma noktası haline gelecek olan doğal kafeler açılacak.

Yine çiftlik kapsamında kurulacak olan doğal ürün dükkanlarında, çiftlikte üretilen tüm doğal gıdaların, her türlü el sanatları ve zanaat ürünlerinin satışı yapılacak. Aynı şekilde kurulacak pazarlarda bu ürünler halka sunulacak.

Ve benim en çok dikkatimi çeken nokta; çiftlikte hobi bahçelerinin de planlanmış olması.

Gölbaşılıların doğa ile başbaşa vakit geçirebileceği, kendilerinin ekip biçeceği, üreteceği, her biri 20-50 metre kare büyüklüğünde hobi bahçeleri…

Yani Gölbaşı Kent Çiftliği üretim, istihdam ve eğitim alanları ile Ankaralıları kent yaşamından uzaklaştırarak başkentin rehabilite merkezi olacak inşallah.

Proje ile birlikte, Gölbaşı Ankara’da organize tarımsal üretimin, tarım turizmi için kalıcı çözümün merkezi olurken, Türkiye’de de model bir ilçe haline dönüşecek.

Gazetemizden okudum; Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kent Çiftliği projesi ile birlikte 7’den 70’e herkesin doğayı yakından tanıdığı ve şehir merkezinde toprağa dokunabileceği yeşil alanların oluşturulacağını ifade ederken şunları söylüyor:

“Gölbaşı Kent Çiftliği bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, doğal kafesi, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği, kendini rehabilite edebileceği bir kentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak.”

Kent Çiftliği’yle tarımda üreterek kalkınan, en tazesini kendisi üreten ve kendi insanına istihdam sağlayan bir model ilçe olacaklarını vurgulayan Başkan Şimşek “Gölbaşı Kent Çiftliği projesiyle ilçemiz, hem kentsel hem de kırsal alanda hayata geçirilebilecek yenilikçi tarım uygulamaları konusunda örnek bir ilçe olacak. Ve daha sonra da Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar için yol gösterici bir rol üstlenecek” diyor.

Şimşek ayrıca şu bilgileri veriyor:

“Gölbaşı Kent Çiftliği, ilçede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin, marka değerini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak, yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması markalaşması ve ticarileşmesine olanak sağlayacak. Kent Çiftliği aynı zamanda butik ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini ve pazar fırsatlarının artırılmasına da zemin sağlayacak.”

“Şehir hayatında doğup, büyüyen çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için doğayla iç içe olmaya ihtiyacı var. Bu nedenle Kent Çiftliği’nde uygulamalı eğitimlerimiz de olacak. Çocuklarımız için tarımsal üretim süreçleri, tarım ve hayvancılığın önemi, doğa ile uyum ve ekolojik döngüler gibi konuların anlatılmasına yönelik eğitimler, sertifika programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarına olanak sağlayacak olan Kent Çiftliği’nde, aynı zamanda vatandaşlarımıza da tarım ve hayvancılık alanında meslek kazandırma ve hobi amaçlı eğitimler de verilecek. Gençlerin kendilerini tarımsal alanda geliştirebilmesine olanak sunan aktiviteleri üretebilecekleri alanlar da Kent Çiftliği’nde yer alacak. Çiftlik buluşmalarıyla, üreten çiftçilerimiz arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için de zemin oluşturulacak.”

***

Gölbaşı Kent Çiftliği’nde kısacası doğa var, doğal ve organik ürün var, bunları kendi kendinize yetiştirme imkanı var, şehrin merkezinde gerçek köy pazarları var; üretim var üretim.

Hormonlu hazırı tüketmek yerine, hem de daha ucuza organik doğalı üretip tüketmek var.

Gerçekten müthiş bir proje.

Başkan Ramazan Şimşek’i tebrik ediyorum bu isabetli, hayırlı projesi için.