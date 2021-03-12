Cesaret ve Korku

Korku ve cesaret insandaki fıtri duygulardandır. Bazı insanların fıtratında cesaret duygusu daha ağır basarken, bazılarının fıtratında da korku duygusu daha baskın olabilir. Yaratılıştan gelen bu duyguları kontrol etmek yâda etmemek insanın elinde olan bir durumdur. Bununla birlikte insanın yaşadığı ortam, hayat şartları, eğitim, kültür vs gibi etkenlerde bu duyguların insan kişiliğini şekillendirmeleri noktasında belirleyici etkenlerdir. İnsan fıtrat üzerine korkar, üzülür ve cesaretlenir, bunlar insanın fıtri özelliklerindendir.

İnsan yaşamı boyunca bazı şeylerden korkar bazı şeylere cesaret gösterir, bunlar hayatın akışına göre değişken farklı olaylardandır. Nitekim Kuranda beşer olmaları sebebi ile Peygamberlerinde korktuğu bazı durumlardan bahsedilmektedir. Örneğin; Hz İbrahim kendisine gelen misafirlerin yemek yememelerini yadırgamış ve korkmuştu. Hz Lut ise kavminin sapkın erkeklerinin onlara yaklaşmak istemeleri sebebi ile kendisine gelen elçiler hakkında korkmuş ve kaygılanmıştır. Hz Peygamber Efendimiz de ilk vahiy tecrübesi yaşadığında korkmuş ve evine gidip hanımına üzerini örtmesini istemişti. İnsanoğlu her tereddüt ettiği şeylerde korkabilir.

Yaşamı boyunca insan birçok zorluklarla karşılaşabilir, bunun üstesinden gelmekle insanoğluna düşmüştür. Peygamber Efendimiz şöyle dua etmiştir; Allah’ım kaderden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyanına gelerek taşkınlığından sana sığınırım buyurmuştur. İnsanlar korktukları gibi cesaret de gösterebilir. Bunun en güzel örneği olarak Abdullah b. Mesud’tur. İslam’ın yeni tebliği edildiği günlerde Peygamber Efendimiz kureyşlilerin Kuran’ın açıktan onlara duyulmasını istemiş ancak kureyşlilerin eziyetlerinden Müslümanlar korkmuştu.

Ancak Abdullah b Mesud ben Kuran’ı açıktan okuyabilirim demiştir sonunda her ne olacağını bilse de iman gücü cesaret onun buna engel olmamıştır. İmanı ile cahiliyeden kurtulan cesaret ve şecaat timsali bir sahabenin cehalete karşı cesurca haykırışıydı bu. Cesaret şecaat ve yüreklilik korku anında kalp kuvveti ile metanetini sürdürmek dini ve dünyevi hukukunu korumak için canını dahi verecek derecede yiğitlik göstermektedir. Dehşet verecek bir hadise anında ve olağan üstü haller karşısında sabır ve sebat göstererek soğukkanlılığını koruyup endişeye kapılmadan sakin bir şekilde hareket etmektir. Bizler de korkularımızı yenip cesaretli olmaya çalışalım, haksızlıklara karşı duralım. Selam ve Dua ile.