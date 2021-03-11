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Hoş Geçmedin Papa Efendi!

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Ahmet Sefa DİKTEPE

2006 yılı olması lazım… Dönemin Papa’sı 16. Benedictus Türkiye’de bir dizi ziyaret gerçekleştirecek ve kilise kastıyla cümleler kurduğu Ayasofya’da ziyaretini noktalayacaktı. Papa’nın bu ziyareti o dönemin “hoşgörülü İslam” ve “diyalog” yanlıları tarafından oldukça memnun edici olsa da, Türkiye’nin yerli ve milli unsurları, amacı İslam’a topyekûn bir taarruz olan bu ziyarete karşı tepki göstermişti. Hatırlarsanız Alperen Ocakları’nın mihmandarlık yaptığı birçok eylem ve nihayetinde Ayasofya’da kılınan bir namazın ardından Papa programını ertelemek mecburiyetinde kalmıştı. Eylemlerin remz sloganını ise “Hoş Gelmedin Papa Efendi!” şeklinde ki pankartlar oluşturmuştu.

Sizlere 15 sene önceki bu olayı hatırlatmada ki niyetim, geçtiğimiz günlerde Papa Francis’in Irak’a yapmış olduğu bir ziyaret. Dünya’yı etkileyen bir pandeminin yaşandığı bu süreçte hem de büyük güvenlik zafiyetlerinin olduğu bir ülkeye Papa’nın böyle bir ziyaret gerçekleştirmesi oldukça manidar. Tarihi vetirede Katolik-Şii eksenli birçok birlikteliğe şahit olduğumuzu söylemek gerekir. Papa yaptığı ziyaretlerde, Türkiye’de FETÖ ile zemin buldurulmaya çalışılan “dinler arası diyalog” safsatasını dillendirmeye devam ederken birçok tarihi yanılgıya da düşmüştür.

Papa’nın “kadim Hristiyan toprakları” olarak nitelendirdiği coğrafya Hz. Ömer’in fethinden bu yana kadim bir İslam toprağıdır! 16. Benedictus’un Türkiye ziyareti konusunda Ayasofya üzerine dillendirdiği hezeyanlar bugün Papa Francis tarafından Irak üzerine dillendirilmiştir. Aklı ve kalbi selim Müslümanlar, bu cümlelerin altında yatan imayı ve Papa’nın İslam toprakları üzerinde yapmaya çalıştığı ameliyatı anlamakta zorluk çekmeyeceklerdir. Bir zamanlar FETÖ eliyle Türkiye’de yayılmaya çalışılan “hoşgörülü İslam” söylemi ve “dinler arası diyalog” mevzusu bugün Şii Dünyası üzerinden tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bu misyonun Irak’ta ki temsilcisi “Sistani” mi olacak başkası mı bilemem ama görüntü “İbrahim’i dinler” parantezinde, yeni bir Katolik-Şii eksenli Peygambersiz İslam projesidir! Türkiye’de Ehli-Sünnet itikadının tavizsiz duruşuna takılan bu projenin Irak’ta da kök salmasına müsaade edilmemelidir. Mezhep kışkırtıcılığıyla oluşturulacak İran’a yakın bir Irak profili bölgede hiçte istemeyeceğimiz sonuçlara yol açabilir.

Papa’nın bu ziyaretleri kapsamında bizi ilgilendiren diğer bir husus ise bazı illerimizi de içeren sözde Kürdistan haritası taşıyan ve Barzani tarafından Papa’ya takdim edilen pullarıdır. Fotoğraflara yansıyan Papa-Barzani şen aile tablosundan sonra Papa’nın Sn. Cumhurbaşkanımıza bir telgrafla Türk hava sahasından geçmesinden dolayı teşekkür etmesi de ikiyüzlülüğün en açık ifadesidir. Bu ikiyüzlülüğe de üzerinden geçen 15 seneye rağmen tepkimiz aynıdır; “Hoş Geçmedin Papa Efendi!”       

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