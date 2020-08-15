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Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş

ANTALYA'da ortadan kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) kiracısı olan Rus vatandaşı V.S. (19) ile Cezayirli M.L.M.'nin (25) öldürdüğü ortaya çıktı.
Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş

Mekki ile 2 kiracının, olay gecesi birlikte görüldükleri güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos gecesi, saat 22.30 sıralarında otomobiliyle kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, savcılığa, eşi Mohammed Mekki'nin evden, birlikte kalan kiracıları V.S. ve M.L.M.'den kirayı almak için çıktığını ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları mercek altına alındı. Görüntülerde, Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp, otomobiline bindiği görüldü. Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 11 gün sonra, önceki gece, evine 2 kilometre uzaklıkta  tek edilmiş halde olan 07 MA 8918 plakalı otomobilinin bagajında ölü bulundu.

Kayıp olayının cinayet olduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip,  güvenlik kamerasından birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı V.S. ve Cezayirli M.L.M.'yi gözaltına aldı. Rus vatandaşı V.S. poliste susma hakkını kullanarak ifade vermezken, Cezayirli M.L.M. suçunu itiraf etti. Cezayirli şüpheli, ifadesinde, ev sahipleri Mekki'nin kirayı istemek için evlerine geldiğini anlatarak, "Üzerimizde 200 lira vardı. Para çekmek için Mekki'nin otomobiliyle ATM'ye doğru hareket ettik. Cam açıkken telefonumu dışarı düşürdüm. Mekki'den otomobili durdurmasını istedim. İnip, telefonumu aldım ve otomobilin kapısını kapattım. Otomobilin kapısını hızlı kapattığım gerekçesiyle bana 'öküz' diyerek, hakaret etti. Tartışma çıktı. Bana yumruk atınca kavga başladı. Yanımda bulundurduğum bıçakla bıçakladım. Kaç bıçak darbesi attım hatırlamıyorum" dedi.

Ev arkadaşı V.S. ile cesedi, otomobilin bagajına koyduklarını kaydeden M.L.M., "Otomobili bir yere park ettik. Anahtarını da çevredeki yeşillik alana attık. Sonra cesedi gömmek ve otomobilin yerini değiştirmek için geldik ancak anahtarı bulamadık. Bu nedenle otomobil ve cesedin yerini değiştiremedik" şeklinde konuştu.

İki şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'nin cenazesinin ise pazartesi günü Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, ülkesine gönderileceği belirtildi.

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