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Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor

Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin ardından dünyayı gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair fotoğraflar çekiyor.
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor

Türkiye’nin 81 ilini dolaşarak, doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf çeken, Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, şimdi de dünyayı fotoğraflıyor. Pandemiden dolayı gezilerine ara veren Çelik, 192 ülkeye ulaşmayı amaçlıyor. Gittiği ülkelerde çılgın denemeler gerçekleştiren, dev kayalara tırmanan, timsahların arasına giren, zirvelere tırmanan, köprülerin ayaklarına çıkan, buzlu sulara giren sıra dışı fotoğrafçının en renkli anları ilgi çekiyor. Venezuela, Japonya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Gambiya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye giden ve ilginç anları fotoğraflayan ve kayda alan Çelik’in sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor. 

'ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTİYORUM'

27 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirten Çelik, "Türkiye'nin tarihini, doğasını, doğal güzelliklerini, yaşamını ve dünyadaki ülkeleri çekmek için uğraş veriyorum. Dünyanın birçok yerine gittim. Bu ziyaretlerimde birçok kazalar da atlattım. Bu iş, bu merak öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Ama ben bıkmadan, usanmadan dünyayı gezmeye devam ediyorum. Uçurumların tepesinde, timsahların arasında, soğuk sularda, en güzel görüntüyü yakalamaya çalışıyorum. Ülkemi çok seviyorum ve ülkemin tüm güzelliklerini dünyaya göstermek için mücadele veriyorum. Bu dünya hepimize yeter" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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