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Çin’de çocukları zehirleyen öğretmen idam cezasına çarptırıldı

Çin’in Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda 25 çocuğu sodyum nitratla zehirleyerek 1 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan anaokulu öğretmeni Wang Yun idam cezasına çarptırıldı.
Çin’de çocukları zehirleyen öğretmen idam cezasına çarptırıldı

Çin'in Henan eyaletinde Jiaozuo şehrinde bulunan bir anaokulunda öğretmenlik yapan Wang Yun, biri hayatını kaybeden 25 çocuğu zehirlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Jiaozuo Mahkemesi tarafından dün verilen kararda Wang, idam cezasına mahkum edildi.
 

ÖĞRENCİSİNİN YEMEĞİNE ZEHİR KOYDU


Mahkeme kararında, öğretmenin davranışları “tehlikeli” ve “rezil” olarak tanımlanarak, “Yun kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmalı” ifadeleri yer aldı. Mahkeme Wang Yun'un yaşanan olaydan önce anaokulundaki diğer öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi hakkında tartıştığını belirtti. Öğretmen, tartıştığı diğer öğretmenlerin sorumluluğundaki öğrencilerin yulaf yemeğine 27 mart 2019'da internet üzerinden kendi temin ettiği sodyum nitrat maddesini karıştırarak 25 çocuğun zehirlenerek 1'inin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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