  • BIST 96.909
  • Altın 361,764
  • Dolar 6,6766
  • Euro 7,3090
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 13 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgisayar parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı10 Nisan 2020 Cuma 14:53
  • AB için tünelin sonunda ışık görünmüyor10 Nisan 2020 Cuma 14:52
  • Urlalı kadınlar sakız enginarını bu yıl sosyal medyadan satıyor10 Nisan 2020 Cuma 14:49
  • Bakan Soylu: Emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır10 Nisan 2020 Cuma 13:59
  • Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın gözaltına alındı10 Nisan 2020 Cuma 13:16
  • Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira10 Nisan 2020 Cuma 12:45
  • Diyarbakır'daki saldırıda amcasını kaybeden Veysi Yıldız, PKK'nın kirli yüzünü anlattı10 Nisan 2020 Cuma 12:42
  • Polis okulunun 'Fethi Sekin' gururu10 Nisan 2020 Cuma 12:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde video konferans yoluyla konuşu10 Nisan 2020 Cuma 11:57
  • ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor10 Nisan 2020 Cuma 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti