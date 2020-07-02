  • BIST 116.462
  • Altın 390,772
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7255
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAAnkara Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıklar şap aşısı yapılarak satışa sunulacak02 Temmuz 2020 Perşembe 12:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti02 Temmuz 2020 Perşembe 12:56
  • AK Parti'den 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi02 Temmuz 2020 Perşembe 12:03
  • Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:31
  • Emekli başçavuşun köpek sevgisi mesafe tanımadı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:31
  • Her gün yaklaşık 2 bin çocuk önlenebilir yaralanmalar sonucu hayatını kaybediyor02 Temmuz 2020 Perşembe 11:30
  • TikTok kullanıcıları, üniversitede araştırma konusu oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 11:29
  • Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:28
  • Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:15
  • İstanbul'da yeteri kadar kurbanlık bulunacak02 Temmuz 2020 Perşembe 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti