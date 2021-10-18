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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet iddiaları' soruşturmasına ilişkin yazılı müracaatta bulundu

Avukat Hüseyin Aydın tarafından 15 Ekim'de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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