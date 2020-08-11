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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mavi Vatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadesini kullandı.

Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."

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