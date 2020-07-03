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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında 92 sanığın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında savcı görüşünü açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eylemlerine ilişkin davada 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer, iki sanığın ise bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonlarda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Buna göre 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Sanıklardan 134'ü hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Savcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın çeşitli suçlardan 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, TRT binasını işgal eden eski albay Muhammet Tanju Poshor hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1512 yıl hapis cezası istedi.

Savcı mütalaasında, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisini isterken çoğu er 264 sanığın ise beraatını talep etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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