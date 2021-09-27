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Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşan ve rakibini 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Futbolcular Leke James ve Fredrik Ulvestad ise takımdan ayrı koşu yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

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