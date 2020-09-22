  • BIST 1.091
  • Altın 468,647
  • Dolar 7,6445
  • Euro 8,9694
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya bir veya iki takviye daha yapacaklarını bildirdi.
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız

Cinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk puanını Trabzonspor maçında alarak moral bulduklarını, yeni transferlerin uyum sürecini aştıktan sonra daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti.

Üçüncü haftanın kapanış maçında konuk olacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Cinkaya, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçında ortaya koyduğumuz futbol ve kazanma azmimizi bu maçta da sürdüreceğiz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Antalyaspor deplasmanından puan veya puanlarla dönerek puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Yeni transferlerin takıma alışması zamana alıyor. Bunun yanı sıra idman eksiği olan oyuncularımız var. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte daha iyi olacağız. Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız. Muris Mesanoviç dışındaki tüm oyuncular bonservisi ile birlikte transfer edildi. Bunun yanı sıra ileriye dönük genç oyuncuları da kadromuza dahil ediyoruz. Bu transfer politikasının ne kadar önemli olduğunu sadece bu sezon değil, bundan sonraki sezonlarda göreceğiz."

Bir süre önce kulüp başkanı Ali Çetin'in güven tazelediği olağanüstü genel kurulda oluşan yeni yönetim kurulu olarak kulübü layık olduğu yerlere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Cinkaya, "Bir yandan idari ve mali olarak kulübümüzün güçlü bir hale gelmesinin çalışmalarını yaparken diğer yandan da sportif başarı için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Denizlispor Kulübü, 'Denizliliyim' diyen herkesin ortak paydası. Hedefe ulaşmada en büyük silahımız yönetimden futbolcusuna, çalışanından taraftarına kadar herkesin birlik beraberlik içerisinde olmasıdır. Hepimizin sabırlı olması, kötü günlerde daha fazla kenetlenmesi, güzel günlerde de güzellikleri paylaşması bizi hedefe daha çabuk ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Galatasaray para kazanacaksa ben de giderim20 Eylül 2020 Pazar 23:52
  • Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu20 Eylül 2020 Pazar 15:28
  • MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı20 Eylül 2020 Pazar 15:24
  • Beşiktaş, Rio Ave maçı hazırlıklarına başladı20 Eylül 2020 Pazar 15:22
  • Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor20 Eylül 2020 Pazar 13:00
  • Cengiz Ünder Leicester City'de20 Eylül 2020 Pazar 11:24
  • Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak20 Eylül 2020 Pazar 11:00
  • NBA'de Boston Celtics, konferans finallerinde ilk galibiyetini aldı20 Eylül 2020 Pazar 10:57
  • La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı20 Eylül 2020 Pazar 09:25
  • Nadal Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti20 Eylül 2020 Pazar 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti