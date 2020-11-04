Deprem gerçeğini unutmayalım

Deprem, ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu İzmir’de bir kez daha gösterdi.

6.6’lık sarsıntıda yüksek katlı onlarca bina saniyeler içinde enkaza dönüştü.

Onlarca kişinin umudu, hayali yıkıntılar arasından maalesef çıkamadı.

Sağlam binalar yapılsa, zayıf zeminler üzerine yapılar inşa edilmese o insanlarımız hala aramızda olacaktı.

Unutmayalım ki deprem değil tedbirsizlik ve sağlıksız bina öldürüyor.

Depremde yıkılan binalara bir bakıyoruz yüksek katlı, beton desen çürük, demir desen yok!

Hal böyle iken depremin sonuçları bizim için acı oluyor.

Ve işin daha üzücü kısmı deprem kuşağında olan ülkemizde yüz binlerce çürük yapı bulunuyor! Bu binaların şiddetli bir depremde yıkılmayacağının garantisi yok.

Yaşanan üzücü hadiselerden ders alıp her an deprem olacakmış gibi doğal kaynaklı bu afetlere hazırlıklı olsak, çürük yapıları belirlesek ve insanların depremden ölmesine izin vermesek olmaz mı?

Çünkü depremin ne zaman, nereden geleceğini bilemiyoruz.

Deprem kuşağında yaşadığımızdan dolayı deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmamakta fayda var.

Tedbirimizi almaz, yönetmeliğe uygun bina yapmaz; depreme dayanıksız binaları tespit edip yerine yenilerini inşa etmezsek olası bir depremde acılarımız katlanır. Buradan çağrımdır, yöneticilerimizin gözünü seveyim bir an önce bu konuda ivedilikle bir eylem planı başlatılmalı. Riskli yapılar hızla belirlenmeli. İnsanlarımıza deprem bilimci daha fazla oluşturulmalı. Yoksa bu işin şakası yok.

Unutmayalım ki doğal kaynaklı afetleri engellemek mümkün değil; ama zararlarını en aza indirmek elimizde.

Japonya malumunuz bu noktada önemli bir örnek. Büyük şiddetteki depremleri bile kazasız atlatıyorlar. Neden? Çünkü deprem kuşağında olduğunu bildiği için tüm önlemlerini ona göre almış.

Biz de coğrafyamızda geçmişten bu yana olan büyük depremleri önümüze koyalım, durumun ne kadar ciddi olduğunu bilelim ve ona göre hareket edelim.

İş işten geçmeden önlemlerimizi alalım.

Uzmanlara göre daha çok sayıda 7 büyüklüğünde depremler yaşanabilir.

Haydi gelin herkes elini vicdanına koysun ve işe koyulsun.