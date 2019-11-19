Dev operasyonda Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İKİ SÖZDE ÜST DÜZEY ÖLDÜRÜLDÜ
Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.