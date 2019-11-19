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SON DAKİKADev operasyonda Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş öldürüldü
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Dev operasyonda Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Dev operasyonda Hüsnü Kaplan ve Mahmut Taş öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İKİ SÖZDE ÜST DÜZEY ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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