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Devlet Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya alacağını açıkladı

Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." diyerek sosyal medyada yer almayacağını duyurdu.
Devlet Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya alacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılması sonrasında açıklama yaptı. MHP Lideri, sosyal medyada ayyuka çıkan fitne ve dedikoduların, kurguların yok olması gerektiğini ve yasal düzenleme yapılana kadar hesaplarını askıya alacağını duyurdu.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde;

BUGÜN SİZLERLE SON TWİTTER MESAJLARIMI PAYLAŞACAĞIM

Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım. Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

HESAPLARIMI ASKIYA ALIYORUM

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

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