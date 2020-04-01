“Devlette devamlılık esastır” ilkesini bilmeyenimiz yoktur. Devletin her kademede çalışanları devletin memurlarıdır. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları yasa ve yönetmeliklerle net bir şekilde belirlenmiştir.

Çalışanların mutluluğu ve memnuniyeti devlet hizmetlerinin özverili olarak yürütülmesini sağlar. Bu da devletin başarısı için çok önem teşkil eder. Hak eden çalışanların memnun edilmesi, kazanılan haklarını gecikmeden alması devlete olan güveni iyice sağlamlaştırır.

Peki bu durumun tam aksi yaşandığını düşünürsek…!

Geçtiğimiz günlerde Bilecik’te yaşayan devlet memuru bir arkadaşımla görüştüm. Hal hatır sohbetimizin ardından üniversitede yaşadıkları bir sorunla ilgili moralinin çok bozuk olduğunu, kazanılmış haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını başladı anlatmaya:

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 27 Ekim 2019 tarihinde ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği’ yazılı sınavı ile 16 Aralık 21019’da ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği Unvan Değişikliği’ yazılı sınavı yapıldı.

Üniversitemizin o dönemki rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, rektör atama sürecinde olunduğundan dolayı sınav sonrasında yapılacak mülakatın etik olmayacağını düşünerek üniversiteye atanacak yeni rektör tarafından bu işlemlerin yapılmasını istedi. Biz ise kazanılan hakların verilmesi için yeni atanacak rektörümüzün göreve başlamasını beklemeye başladık.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne 03 Mart 2020 tarihli 2020/91 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in atanması yapıldı.

Yeni rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, göreve geldikten kısa bir süre sonra önceki rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş döneminde yapılan sınavı iptal ederek onlarca kazandığı hakkını almayı bekleyen kişiyi mağdur eden bir karar aldı.

Bizler özverili bir şekilde görev yaptığımız üniversitemizin açtığı sınava güvendik, aylarca bu sınava çalıştık, nitekim bu sınavda başarılı olduk ve mülakata girmeye hak kazandık. Sınava girebilmek için de 150 TL ücret yatırdık.

Ancak, yeni rektörümüz "devlette devamlılığın esastır" ilkesini yok sayarak bizleri mağdur eden bir karar vermiştir. Biz kazanılan hakkımızın bir an önce verilmesini istiyoruz.”

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Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; kamu hizmetlerinde daha etkin ve etkili hizmetin çalışanın memnuniyeti ve memnuniyetsizliği ile doğru orantılıdır. Prof. Dr. Sayın Şükrü Beydemir'in “Devlette devamlılık esastır” ilkesini zedelemeden, çalışanların devlet kurumlarına karşı güveni sarsılmadan bu konuda doğru bir karar alacağını düşünüyorum.

Zira bu karar, o sınavlara girip kazanan ve mülakata girme hakkı yakalayan çalışanlarda motivasyon düşüklüğüne ve kuruma karşı güvensizliğe neden olacaktır. Bu durumu da hiçbir idarecinin hoş karşılayacağını sanmıyorum.

Eğer ki bu karardan vazgeçilmez ise Sayın Rektöre her iki tarafı memnun edecek naçizane bir önerim vardır. Sınavların iptal gerekçeleri madde madde açıklanarak kuruma güvenin azalmasının önüne geçilmelidir. Bu şekilde devlette devamlılığın kişilere bağlı olmadığı da gösterilmiş olur. Bu huzursuzluğun ve güvensizliğin önüne geçilmezse başarı da muhakkak düşecektir. Bunu da kimse istemez galiba!