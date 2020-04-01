Yeni Koronavirüs (COVİD-19)

Bilgi, iletişim, nanoteknoloji, ölümsüzlüğe çare ararken, ilaçlarla her hastaya çare bulduk derken robotlar, yeni dünya derken görünmeyen bir virüs bütün dünyayı teslim aldı.

Camiiler, Medine, Kabe, Mescid-i Aksa ibadetlere ara verdi. Hala şokunu yaşıyoruz.

Kainat mikroba teslim oldu. Tecrübeli, duayenlerimiz, duasını beklediğimiz büyüklerimiz 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi. İlim yuvaları okullarımızda ilme ara verildi, dijital ortamda uzaktan eğitime geçildi.

Virüs öncesi ve virüs sonrasında dünyanın yeniden şekilleneceğine doğru gidiyor.

Bu bir azap değil, yeniden dirilişimize vesiledir.

Koronavirüs ile mücadelede hazırlıkların önceden alınması, gelen tehlikeye zamanında müdahalemiz, şeffaflığımız, uluslararası camiada örnek olmuştur. Önceden şehir hastanelerinin yapılması işimizi kolaylaştırmıştır. En başarılı ülke olduk. Yardım eden ülke olduk.

Virüsle mücadelemizde devletin hasseten de Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanları adeta canlar can için çalışmaktadırlar.

Çare fert fert uyarılara aynen uymamıza, izolasyonu, tecridi, evde kal deniyorsa kalmamızdadır, başarının anahtarı.

Torunları, çocukları gezdirirken nöbetleri programlarımıza almalıyız. Şükür köprüsü kurulduğunda evlerimiz mabede dönüşecektir. Ev sohbetleri yaşam alanımıza girecektir.

Myanmar’da, Filistin’de, Yemen’de, Afrika’da, Suriye’de, Türkmenistan’da nerede mazlum varsa başlarına bombalar yağarken, sığınacak bir yer ararken, denizlerde boğulan, sahile vuran Aylan, çaresizlik içinde yalın ayak çamurlar içinde donma tehlikesi geçiren yavrular…

Virüs insanlığımızı tekrar hatırlattı. İnsanlara faydalı olma görevimizi önümüze koydu.

Çocuklarımızın oyuncaklarının bir kısmını, fazla yiyeceklerimizi paylaştığımızda taşlaşan yüreklerimizin yumuşamasına vesile olur. Mazlumlara çare olma yolunun açılmasına vesile oluruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bir lokma ekmeğe muhtaç olanları, halini kimseye söyleyemeyen ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. İnsanların hayırlısı insanlığa faydalı olandır mesajına uymalıyız. Komşusu açken yatmayan, işçisinin alın teri kurumadan ahilik kıvamında gelin faydalı olma yardım harekatına katılmalıyız.

İnançlarından dolayı Kunta Kinte muamelesi görenlerin sabrının mükafatı adalet istiyorsan geç direksiyona dendi.

Taksim olayları, iç – dış saldırılar , 15 Temmuz direksiyonu uçuruma yuvarlamak istediler, yok etmek istediler.

Gönlü Allah rızası, şehadet kararlılığı, vatan sevgisi, mazlumların duası yoluna çıkanları Allah’ın yardımı ile bertaraf oldu.



Koronavirüsün ikazını iyi okumalıyız. Toparlanıp kaldığı yerden daha donanımlı, daha kararlı, neden kefenimizi giydiğimizi, yükümüzün ağırlığını, Allah’ın müjdesini daha büyük bir heyecanla, ümitle bekleyenlerle yürümeye devam etmeliyiz.

NOT: Evdeyim, kitap okuma zamanı



