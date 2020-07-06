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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını vermek zorunda kalacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını vermek zorunda kalacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz." dedi.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için AB'nin ara bulucuğuna destek vereceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yeter ki dürüst bir ara bulucu olsun." diye konuştu. 

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