Doğalgaz ve elektrik zammı üzdü

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar sonrasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapıldığı görüldü. Devlet tarafından bazı nedenler gerekçe gösterilerek yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Asgari ücret ile ev geçindirmeye çalışan vatandaşlar "borç" anlamında sırtlarına aldıkları yükün fazla olduğunu ve elektrik ile doğalgaz fiyatlarına yapılan zammında yüklerini ağırlaştırdıklarını ifade ettiler.

Alt kısımda devlet tarafından son bir yıl içinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlar yer almaktadır.

Elektrik fiyatlarına yapılan son zamların listesi;

1 Ağustos 2018 yüzde 9

1 Eylül 2018 yüzde 9

1 Ekim 2018 yüzde 9

1 Temmuz 2019 yüzde 15

1 Ekim 2019 yüzde 15

Doğalgaz fiyatlarına yapılan son zamların listesi;

1 Ağustos 2018 yüzde 9

1 Eylül 2018 yüzde 9

1 Ekim 2018 yüzde 9

1 Temmuz 2019 yüzde 14. 9

1 Ekim 2019 yüzde 14. 9

Üst kısımda yer alan tabloya bakıldığında doğalgaz ve elektrik fiyatlarının vatandaş "bütçesine" nasıl etki ettiği görülmektedir.

Bunun yanı sıra elektrik fiyatlarına yapılan zam sonrasında enerji şirketlerine ait hisselerin güçlü alımlarla devam ettiği görüldü. Ayrıca bu kapsamda en çok yükselen hisse ise Akenerji'ye ait olurken hisse oranı ise yüzde 8 olarak göze çarptı.

2018 yılının Ağustos ayından günümüze kadar gelinen süreçte doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 5'er kez zam yapıldı ve indirim ise sadece bir kez yapıldı.

Vatandaşlar kış mevsimi öncesinde yapılan zammı doğru bulmuyor. Vatandaşların devletin zam konusunda yaptığı çalışmaları indirim üzerinde de yapmasını talep ediyor.

