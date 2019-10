İslam sağlıklı olmayı emreder

Hayatımız boyunca niçin ve nasıl yaşadığımızı gözden geçirmeliyiz. İnsanlara hastalığın sadece Cenab-ı Allah tarafından geldiğini bilmeliyiz. Kimsenin, kimseye bir şey yapamadığını sadece Rabbimizden gelenlere razı olduğumuzu bilmek zorundayız. Hastalığın bizlere gelmesi dünyada sıkıntısına ve imtihan olduğu ahirette ise Rabbimizin günahlarımıza kefaret olduğunu bilmeliyiz. Başımıza gelen bela ve musibetlere karşı hep dik durup Allah’a tefekkür etmeliyiz, şifasını da Rabbimizden niyaz etmeliyiz.

Bizlerin sağlığı Cenabı Allah’ın bize vermiş olduğu en büyük emaneti ve nimeti bizlerin de bunları korumamızı emretmiştir. İnsanların kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını her daim tedavi yollarına başvurmamızı emretmiştir. Bilmeliyizki organ bağışı yaptığımızda da insanlara şifa ve hayat kaynağı olabiliriz, bu yaptığımızla da ibadet yapmış sayılırız. Bizler organ bağışı yaptığımızda bir insanın yıllar boyu iyileşmediği ve organ beklediği alığı organla hayat bulduğunda sevinci ve duası mümin kullarına yetmelidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor; Yüce Allah indirdiği herhangi bir derdin şifasını da vermiştir. Her derdin bir devası her hastalığın bir ilacı vardır, ilacı gereği gibi kullanılır, tedavisi yapılırsa Allah’ın izni ile hasta iyileşir.

Tedavi olarak günümüzde nasıl imkânlar varsa bizler de onlardan yararlanmalıyız. Kim bir kişiyi ölümden kurtarırsa sanki bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Maide Suresi 32 ayeti. Allah (C.C) katında amellerin en üstünü bir müminin gönlüne gurur vermek onu sevindirmektir. Mümin insanlarında bunları bilmesi insanlığa fayda sağlaması, yaptığımız ve yapacağımız işlerimizi hakkı ile hakikatine ererek yapmalıyız. Müslüman olarak ölümüzün de dirimizin de fayda sağlayacağı insanlardan olmak zorundayız. Peygamber efendimiz bizim örneğimiz olmak zorundadır. Ne iş yaparsak Allah’ın rızasına mazhar olmaya çalışalım. Bu dünyada ve ahirette Allah’ın razı olduğu kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.