Doğu Anadolu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, Erzurum ile Erzincan'da çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 16, Erzincan'da 11, Iğdır'da 8, Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 83, Cıbıltepe'de 70 ve Ergan'da 74 santimetre ölçüldü.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.