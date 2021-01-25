  • BIST 1.546
  • Altın 442,063
  • Dolar 7,3761
  • Euro 8,9689
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle şadırvan, dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Iğdır
Iğdır'da dondurucu soğukların etkisiyle dere ve akarsular dondu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu bölgede ekipler, bazı noktalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Tuzluca ilçesindeki Göktaş Deresi de soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Ağrı
Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin kapı kilitleri ve pencereleri buzla kaplandı.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte, çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ayrıca park halindeki çok sayıdaki tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Kars
Kars'ta da akarsu ve bazı barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye ve halı örttü.

Belediye ekipleri de kaldırımlarda buz kırma çalışması yürüttü.

Ardahan
Ardahan'da ise kar ve soğuk havayı fırsat bilen çocuklar, kayak pistine çevirdikleri köy yollarında kızak kayarak doyasıya eğlendi.

Bağdeşen köyünde bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları kızak ve bidonlarla dakikalarca köy içindeki yollarda kızak keyfi yaptı.

Çocukların dondurucu soğukta yaşadığı kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim24 Ocak 2021 Pazar 06:06
  • Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü24 Ocak 2021 Pazar 06:02
  • Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan çocuk' savunması cezadan kurtaramadı23 Ocak 2021 Cumartesi 18:00
  • Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi23 Ocak 2021 Cumartesi 17:59
  • Danıştay Başkanı Yiğit'in annesi toprağa verildi23 Ocak 2021 Cumartesi 17:57
  • Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı23 Ocak 2021 Cumartesi 17:01
  • Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır23 Ocak 2021 Cumartesi 12:20
  • Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
  • Erzurum'da, seyir halindeki minibüs alev topuna döndü22 Ocak 2021 Cuma 20:29
  • Prof. Dr. Mehmet Öz'e, Edirne'den 'Türk bayraklı' şifa kaynağı22 Ocak 2021 Cuma 19:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti