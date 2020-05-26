Doğu Türkistan’ın Bayramı

Kızıl Çin “Aşırı Dincilik ve Terörle Savaş” yasasının uygulanmasına yönelik yeni bir ”Aşırılık ve Terörle Mücadele ihbar Merkezi” kurup, faaliyete geçirmiştir. Bütün Çin vatandaşlarının bu yeni yasaya aykırı düşünce taşıyan ve bu yasa hükümlerine aykırı hareket edenlerin, yani namaz kılan, Kur’an-ı Kerim bulunduran, okuyan, öğrenen, İslami nikâh kıydıranların, İslam dini içerikli her türlü eylem ve hareketlerin görüldüğü anda derhal bu ücretsiz hatlar kullanılarak herkesin ihbarda bulunması istenmektedir. İhbar edenlere verilecek maddi ödüller, çeşitleri ve miktarlarına ait duyuru ve reklamlar Çin resmi medyası ve sosyal medya da sürekli ilan edilmektedir.

Çinin sosyal medyadaki dini aşırılığı ihbar etme portalının telefon numarası ve sitenin adı Uygurca şöyle yazılmıştır: “Xinjiang İnternet Sitesi, yasadışı, kötü ve olumsuz haber ve bilgileri Bildirme İhbar Merkezi”

Çin’in insanlık dışı bu uygulamalarına maalesef “Türkiye’nin sessiz ve tepkisiz kalması” Uygur Türklerini üzmektedir.

Çin’in, Doğu Türkistan’da uyguladığı Kur'an ve sünneti tamamen inkâr edici yasa ve onun getireceği akıbetlere karşı, Türkiye’de bizim çok güvendiğimiz Müslüman, muhafazakâr yöneticilerin ve yazarların anlaşılmaz suskunluğu hatta Uygur hassasiyeti olmayan gelişmiş Türkiye Çin anlaşmaları, Doğu Türkistan’ın Ümmetin kanayan yarası ve unutturulmaya çalışılan bir Türk Yurdu olduğunu göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olsun kendisini Âlim görenler, Hacılar, hocalar eğer gerçek bir Müslümansa bu zulme tepki göstermelidir.

Çin, sadece Uygurlu Müslümanlara değil, İslam’a ve bütün Müslümanlara karşı büyük bir saldırı başlatmıştır. Ulusal medyayı geçtik, köşe yazarları dahi bunlardan bahsetmek şöyle dursun, Türkistan davasının unutturulmaya çalışılmasında büyük rol oynamışlardır.

Çin’in “Dini Aşırılıkla Savaş” yasasının bir maddesinde, çocuklarına dini çağrıştıran isim konması “terör suçu” olduğu net yazılmaktadır. Durum şunu gösteriyor ki; bundan sonra Kur’an da zikredilen her hangi bir isim Uygur çocuklara isim olarak koyulması suç haline gelmiştir. İslam, hepimizin ortak değeridir. Türklük hassasiyeti olmayanların, mazlum Doğu Türkistanlıları da Müslüman saymaması ne acıdır…

Peki, biz Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini, oruç tutmuş olmanın hazzını yaşarken Ramazan Doğu Türkistan’a uğruyor mu? Bir Müslüman Uygur hangi ibadetini rahat yapmış ki Ramazan’ı rahat geçirsin.

18 yaşından küçüklere oruç tutmak yasak, memura yasak, çiftçiye zorla su içittiriliyor… Meydanlarda İçki şölenleri yapılarak Ramazan’ın manevi etkisi yıpratılmaya çalışılıyor. Uygur soydaşlarımıza kalsa işlettiği lokantayı, dükkânı Ramazan’da kapatacak. Olur mu öyle? Kızıl Çin müsaade eder mi? Etmez. İflah eyledik iflah! Müsaade etmeyi bırakın beş çeşit içki mağazaya konmak zorunda. Konulmazsa parasal ceza. Lokantalar mekanı açık tutmak ve içki servisi yapmak zorunda.

Ee Müslüman sen burada güzelce karnını doyurup iftar yaptın, ezan okunsa da teravihi kılsak diye ezanı bekliyordun. Doğu Türkistan’da da öyle mi? Teravih kılınıp kılınmadığını kontrol etmek için sık sık evlere baskın yapılıyor. Yetti mi? Yetmez… Ramazan’a özel imamlara ve Müslüman Uygur kızlarına meydanlarda Çince müzikle zorla dans ettiriliyor. Kıldın mı Müslüman namazını? Dua da ettin mi Doğu Türkistan’a? Unuttun, unuttun yine demek. Unutma…

Ne oldu Müslüman hiç sesin duyulmuyor, yoksa Uygur Türk diye Ümmet mi sayılmıyor?

Uygurlara Teravih yasakken, Çinli Hui Müslümanlarına serbest. Çin’in iç kesimindeki bir çok Müslümanlara, siyasi ve vatandaşlık hakları açısından Uygurlardan fiili olarak çok fark gözetilmektedir. Çin’deki diğer Müslümanlara uygulanan politika ve sistem Uygurlara göre çok rahattır.

Türk’ün kendi vatanında Türk esir düşmüş, Türk ve Müslüman olmak suç sayılmıştır. Hem kan hem din kardeşlerimiz kan ağlıyor.

Bayram mı? Evet, bayramımız mübarek olsun. Lâkin bugün erkekleri ‘’TOPLAMA KAMPINA’’ alınmış her Uygur evinde bacılarımızın yanı başına bir erkek Çinli yerleştirilmişken; Bayram mı? Evet, bayramımız mübarek olsun…